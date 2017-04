Caixa reduz juros do rotativo do cartão para até 8% ao mês

São Paulo – A Caixa anunciou nesta terça-feira (11) que reduziu as taxas de juros mensais do rotativo de seus cartões de crédito em até 7,7 pontos porcentuais.

É o caso dos cartões Internacional e Turismo Internacional, nos quais os juros mensais na modalidade de crédito foram reduzidos de 17,7% para 10%. No caso dos cartões Nacional e Turismo Nacional, as taxas foram reduzidas de 18,19% para 11% ao mês.

A menor taxa cobrada na linha pelo banco é registrada nos cartões Black, Infinite e Nanquim, que tiveram os juros mensais do rotativo reduzidos de 11,15% para 8% ao mês.

Agora, as taxas de juros do rotativo no banco variam entre 8% a 11% ao mês. O objetivo, afirma a Caixa, é reduzir a inadimplência e incentivar o consumo.

Veja abaixo a tabela com as novas taxas de juros praticadas pelo banco para quem não paga o valor total da fatura:

Nova regra

No mês passado, a Caixa divulgou as novas condições para o uso do rotativo, em vigor desde o dia 3 de abril. As regras seguem a Resolução nº 4.549 do Banco Central, que define que os clientes só podem ter dívidas no rotativo por 30 dias.

A partir das faturas com vencimento em 3 de maio, os clientes que tiverem tomado o crédito rotativo no banco terão três opções: quitar a fatura total; pagar o mínimo; ou aderir à linha de crédito parcelada.

O cliente do banco que optar pelo parcelamento do saldo devedor, a partir de maio, poderá escolher os seguintes prazos de pagamento: 4, 8, 12, 16, 20 ou 24 meses, com taxas entre 3,3% e 9,9% ao mês.

Para aderir a esta solução, o cliente deve pagar o valor exato da primeira parcela de uma das propostas de parcelamento, que estará disponível na fatura, até a data do vencimento.

A Caixa oferece a opção do parcelamento automático do valor da fatura. Essa possibilidade ocorrerá quando o cliente pagar qualquer valor abaixo do pagamento mínimo e diferente das seis opções de parcelamento citadas.