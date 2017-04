Caixa libera FGTS inativo de quem nasceu até maio neste sábado

São Paulo – Quem nasceu em março, abril ou maio pode sacar o dinheiro da sua conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir deste sábado (8). Os trabalhadores têm até 31 de julho para resgatar seu dinheiro.

Entre os 7,7 milhões de brasileiros que têm direito ao saque neste sábado, 2,3 milhões receberão automaticamente o crédito em suas contas da Caixa. Esses trabalhadores têm conta poupança ou são clientes do banco e autorizaram a transferência para sua conta corrente pelo site.

Quem não é cliente da Caixa pode sacar seu dinheiro em agências do banco ou usando o Cartão Cidadão, também utilizado para resgatar o seguro-desemprego e outros benefícios sociais.

Quem não tem o Cartão Cidadão precisa sacar o dinheiro nas agências da Caixa. Neste sábado, as agências abrirão para atendimento exclusivo de contas inativas do FGTS das 9h às 15h. No site da Caixa, é possível consultar as agências que terão atendimento especial.

Nas próximas segunda (10), terça (11) e quarta-feira (12), todas as agências da Caixa vão funcionar duas horas a mais. As agências que abrem às 11h vão funcionar a partir das 9h. As que abrem às 10h, a partir das 8h, e as que abrem às 9h vão iniciar atendimento às 8h e fechar uma hora mais tarde.

Todos os clientes que estiverem na agência até o horário de encerramento do expediente serão atendidos no mesmo dia. A Caixa recomenda levar documento de identificação e carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão de contrato.

Nas agências, no sábado, quem sacar o dinheiro pode fazer um DOC de até 4.999,99 reais para outros bancos. O valor deve cair na conta na terça-feira. Durante a semana, é possível fazer um TED para transferir o dinheiro para outro banco. Nesse caso, o valor cai na conta no mesmo dia da operação.

Trabalhadores que estiverem doentes e tenham atestado de impossibilidade de locomoção podem realizar o saque por meio de uma procuração registrada no cartório.

Cartão Cidadão

Quem tem o Cartão Cidadão pode sacar o dinheiro em caixas de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, conforme o valor a receber.

Trabalhadores que têm até 1.500 reais podem sacar o dinheiro em terminais de autoatendimento da Caixa, usando o Cartão Cidadão e a senha. Quem tem até 3 mil reais pode resgatar o valor em terminais de autoatendimento, em lotéricas e em correspondentes Caixa Aqui. Quem tem mais que 3 mil reais precisa ir até uma agência.

Trabalhadores que esqueceram a senha do Cartão Cidadão podem ligar no 0800 726 2017 e realizar um pré-desbloqueio de senha. Depois, é preciso ir até uma lotérica ou agência da Caixa para liberar a senha.

Quem pode sacar

O saque do dinheiro do FGTS inativo está liberado para trabalhadores que encerraram um contrato de trabalho formal até 31 de dezembro de 2015, porque pediram demissão ou foram demitidos por ou sem justa causa.

Como consultar o saldo

É possível consultar o saldo do FGTS inativo no site da Caixa ou no aplicativo FGTS. Para consultar os extratos, é preciso inserir o número do CPF, a data de nascimento, o número do PIS/PASEP e uma senha.

Calendário

Veja abaixo o calendário completo para saque do dinheiro das contas inativas do FGTS: