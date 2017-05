Caixa começa a oferecer pagamento de fatura pelo câmbio do dia

São Paulo – Os clientes dos cartões de crédito da Caixa não precisam mais esperar a data de fechamento da fatura para saber exatamente o quanto vão pagar pelas suas compras no exterior.

A Caixa é o primeiro banco a converter o valor gasto fora do país pela cotação em reais do dia de cada compra desde a publicação, no final do ano passado, da Circular do Banco Central nº 3.813.

Na circular, o BC autorizou os bancos a oferecer essa opção aos clientes. Dessa forma, é possível saber desde o dia da transação o valor que será pago no vencimento da fatura caso faça compras em outro país, presencialmente ou online.

Apesar de já ter avisado que iria oferecer o serviço logo depois que a circular foi publicada, até agora a Caixa não havia anunciado quando e nem como iria fazer isso. O anúncio pode ter sido adiado por conta da turbulência que a eleição de Donald Trump casou sobre a cotação da moeda americana.

Executivos do banco esperam que o uso dos cartões de crédito do banco no exterior aumente, já que analisam que muitos clientes evitavam usar o cartão de crédito em compras lá fora justamente porque não sabiam o quanto iria vir cobrado na fatura.

Como vai funcionar

A conversão pela data da compra é opcional. Os clientes que preferirem podem continuar utilizando a cotação da data do pagamento.

A escolha deve ser feita no momento da liberação do cartão para uso internacional, exclusivamente pela central de atendimento dos cartões Caixa. Em breve, a opção poderá ser feita pelo aplicativo Cartões Caixa.

Uma vez escolhida a forma de conversão, o cliente só poderá mudá-la novamente depois de 90 dias. A regra também vale para compras feitas pela internet em sites de outros países.

Por medida de segurança, os cartões de crédito da Caixa são bloqueados para utilização no exterior. Para usá-los em outros países ou sites estrangeiros, o cliente precisa habilitar a função de compras e saques internacionais por meio do aplicativo ou da central de atendimento dos cartões do banco.

A opção está disponível para os cartões Internacional, Gold, Platinum, Infinite e Black.