Brasileiro vai dar no máximo três presentes de Natal em 2016

São Paulo – Austeridade é a palavra de ordem neste Natal e por isso que a maioria dos brasileiros planeja presentear no máximo três pessoas em 2016, segundo uma pesquisa do Mercado Livre realizada em parceria com a Netquest.

De acordo com o levantamento, 66% dos brasileiros pretendem presentear até três pessoas e 34% vão presentear quatro ou mais pessoas neste Natal.

Com relação aos valores dos presentes, 37% dos entrevistados disseram que vão gastar até 100 reais por presente, já apenas 13% afirmaram que vão gastar até R$ 500 reais.

Itens de moda, como roupas, sapatos e acessórios, foram citados por 23% dos consumidores como opções de presentes que darão neste Natal. Já 16% planejam presentear com um smartphone e 10% com brinquedos.

A pesquisa ouviu cerca de 640 pessoas de todas as regiões do país.