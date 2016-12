Bebês que nascerem na virada podem ganhar previdência com R$ 2017

São Paulo – Os bebês de todo o Brasil que nascerem na virada do ano poderão ter um plano de previdência privada, já com 2017 reais investidos. A ação da Icatu Seguros, com apoio do Sicredi, pretende incentivar o planejamento do futuro financeiro desde cedo.

A promoção é válida para as crianças que nascerem de parto normal, entre à meia-noite e às 2h do dia 1º de janeiro. Para participar, depois do nascimento, a família deverá entrar em contato com a seguradora e apresentar a certidão de nascimento do bebê.

Um dos pais também receberá, por um ano, um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte, invalidez e despesas médicas hospitalares. Se a família já for cliente da seguradora, o bebê receberá o plano de previdência com 4.034 reais já investidos.

A ideia é que esse investimento inicial seja só um incentivo para que os pais continuem aplicando um determinado valor, que caiba no orçamento da família, a cada mês. A seguradora poderá auxiliar os pais a planejar quanto é possível investir por mês para ter determinado valor quando a criança completar 18 anos, por exemplo.

O plano de previdência pode servir para pagar a faculdade ou ajudar a comprar um imóvel para o filho, por exemplo. Veja um passo a passo para garantir o futuro financeiro do seu filho.

Avalie a previdência privada com cuidado

Antes de investir para a criança, os planejadores financeiros ressaltam que é importante que os pais tenham um planejamento financeiro para si. Isso inclui montar um orçamento completo, que dê conta das despesas do dia a dia e inclua projetos de médio e longo prazo, como a aposentadoria.

Só invista na previdência privada para o filho depois que você organizar sua vida financeira e tiver certeza que o investimento não vai pesar no orçamento. Veja como fazer um orçamento financeiro pela primeira vez.

Além disso, para obter bons resultados financeiros, é essencial escolher com atenção o tipo de plano escolhido (PGBL ou VGBL) e o regime de tributação (tabela progressiva ou regressiva). Confira quatro passos para escolher o plano de previdência.

Há também outras possibilidades seguras de investimento, que podem render mais que a previdência privada por conta da taxa de administração cobrada. Veja cinco investimentos seguros para bater a poupança em 2017.