Bancos reduzem em 0,05 p.p. juros do cheque especial

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Pesquisa de taxas de juros realizada pelo Procon-SP em 3 de maio aponta que quatro das seis instituições financeiras que fazem parte do levantamento diminuíram a taxa do cheque especial e duas, do empréstimo pessoal.

Fazem parte da pesquisa os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander

No caso do cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 13,48% ao mês, inferior ao mês anterior que foi de 13,53%, representando uma queda de 0,05 ponto percentual.

A maior queda foi promovida pelo Itaú, que alterou de 13,23% para 13,15% ao mês o cheque especial, representando uma variação negativa de 0,60% em relação a taxa de abril.

As outras quedas foram promovidas pelo Bradesco, que passou de 13,49% para 13,41% ao mês, variação negativa de 0,59%, Santander, de 15,43% para 15,35%, queda de 0,52% e, o Banco do Brasil, que passou de 12,89% para 12,84%, recuo de 0,39%.

Empréstimo pessoal

No empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 6,37% ao mês, 0,03 ponto percentual menor em relação ao mês anterior, que foi de 6,40%.

As modificações nas taxas de empréstimo foram promovidas pelo Santander, que alterou de 7,99% para 7,89% ao mês, representando uma variação negativa de 1,25% em relação ao mês anterior e, Bradesco, de 6,54% para 6,46% ao mês, queda de 1,22%.

Bancos empréstimo pessoal cheque especial Banco do Brasil 5,81% 12,84% Bradesco 6,46% 13,41% Caixa Econômica Federal 5,70% 13,55% Itaú 6,43% 13,15% Safra 5,90% 12,60% Santander 7,89% 15,35%

