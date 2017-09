As praias mais baratas do país para viajar no verão de 2018

São Paulo – O inverno ainda está acabando, mas quem quiser economizar já deve começar a planejar a viagem de verão. Para quem não abre mão de colocar o pé na areia na alta temporada, mas está com o orçamento apertado neste ano, o Índice de Preços de Hotéis trivago (tHPI) lista as dez praias que oferecem as diárias mais baratas para o verão 2017/2018.

Depois de dois anos seguidos no topo do ranking da hospedagem mais barata do país, a praia de Paracuru, no Ceará, localizada a 84 km de Fortaleza, perdeu a posição para São Luís, capital do Maranhão, onde o preço das diárias caiu 11% em relação ao ano passado. Em terceiro lugar, está a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que tem ao menos oito praias diferentes em sua orla.

Quem quiser passar alguns dia no litoral entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 vai encontrar preços médios da diária de hotel que variam entre 188 reais e 236 reais, principalmente nas praias da região nordeste e sudeste do país. Mas em cada um dos destinos é possível ter acesso a opções mais em conta, já que os valores listados são uma média encontrada em cada destino.

O índice calculado pelo site é um estudo mensal que analisa a variação de preço médio de acomodações para duas pessoas em diversos destinos. Para calcular os dados, são levados em conta todos os hotéis que fazem parte do banco de dados do Trivago em todos os sites de reserva afiliados.

Veja abaixo as praias com hospedagem mais barata para o verão 2017/2018 e a média de preços de hotéis para um casal em cada uma delas:

1- São Luís (Maranhão)

Preço médio da diária para o verão: R$ 188,51

Preços variam entre: R$ 55 e R$ 571

2 – Paracuru (Ceará)

Preço médio da diária para o verão: R$ 193,51

Preços variam entre: R$ 90 e R$ 310

3 – Maricá (Rio de Janeiro)

Preço médio da diária para o verão: R$ 194,83

Preços variam entre: R$ 110 e R$ 400

4 – Saquarema (Rio de Janeiro)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 195,90

Preços variam entre: R$ 111 e R$ 1.080

5 – Olinda (Pernambuco)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 211,79

Preços variam entre: R$ 52 e R$ 370

6 – Lauro de Freitas (Bahia)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 215,55

Preços variam entre: R$ 86 e R$ 1.586

7 – Macaé (Rio de Janeiro)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 229,96

Preços variam entre: R$ 58 e R$ 658

8 – Ilha Comprida (São Paulo)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 232,72

Preços variam entre: R$ 110 e R$ 305

9 – Recife (Pernambuco)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 232,56

Preços variam entre: R$ 80 e R$ 652

10 – Beberibe (Ceará)

Preço médio da diária de hotel para o verão: R$ 237

Preços variam entre: R$ 119 e R$ 506