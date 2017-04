As ações que pagam dividendos mais indicadas para abril

São Paulo – As ações da Taesa (TAEE11) e da Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) lideraram as recomendações de bancos e corretoras para abril, entre as boas pagadoras de dividendos. Os ativos dessas companhias foram sugeridos em cinco das dez carteiras recebidas por EXAME.com.

Os dividendos são uma parte do lucro das empresas distribuída entre os acionistas. Em segundo lugar no ranking de recomendações, houve empate entre AES Tietê, B3, Banco do Brasil e Sabesp, com três indicações cada uma.

Na terceira colocação, com duas recomendações cada uma, ficaram as ações de nove empresas: Ambev (ABEV3), CCR (CCRO3), Copel (CPLE6), Energisa (ENGI11), Equatorial (EQTL3), Hypermarcas (HYPE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Transmissão Paulista (TRPL4) e Ultrapar (UGPA3).

No mês de março, o Idiv (índice de dividendos da B3) caiu 1,90%, resultado um pouco melhor do que o do Ibovespa, o principal índice de referência da Bolsa, que recuou 2,52% no período.

A carteira com o melhor desempenho no mês de março foi a da Planner, com alta de 5,45%. Já o portfólio com a pior performance foi o da Bradesco Corretora, que teve queda de 6,70% no período.

Das dez carteiras recebidas por EXAME.com em março, cinco tiveram desempenho positivo e oito registraram performance melhor do que a do Ibovespa no mês passado. As duas exceções foram a Guide (-2,90%) e a Bradesco Corretora.

A seguir, veja os dez portfólios de ações que pagam dividendos recomendadas para abril. As corretoras e ações estão em ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em março: 2,80%

Desempenho em 2017: 5,80%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % Equatorial (EQTL3) Não disponível Não disponível 25 Itau Unibanco (ITUB4) Não disponível Não disponível 25 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível Não disponível 25 Ultrapar (UGPA3) Não disponível Não disponível 25

Bradesco

Desempenho em março: -6,70%

Desempenho em 2017: 1,40%

Ação incluída: Cielo.

Ação retirada: Telefônica Brasil – Vivo

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % AES Tietê (TIET11) 17,70 10,7 19,5 Ambev (ABEV3) 21,00 4,4 22,0 B3 (BVMF3) 23,00 3,4 21,6 Cielo (CIEL3) 35,00 5,0 20,8 Sanepar (SAPR4) 21,00 8,9 16,2

Citi

Desempenho em março: -1,78%

Desempenho em 2017: 10,40%

Ação incluída: Cielo.

Ação retirada: Telefônica Brasil – Vivo

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % AES Tietê (TIET11) 15,40 9,6 20 Energisa (ENGI11) 27,30 3,5 20 Sabesp (SBSP3) 35,80 2,6 20 Taesa (TAEE11) 25,60 15,4 20 Telefônica Brasil (VIVT4) 49,00 5,2 20

Coinvalores

Desempenho em março: 2,40%

Desempenho em 2017: 17,20%

Ações incluídas: Alupar, Copel, Sabesp e Vale.

Ações retiradas: AES Tietê, Multiplus, Smiles e Ultrapar.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % Alupar (ALUP11) Não disponível Não disponível 20 Copel (CPLE6) Não disponível Não disponível 20 Sabesp (SBSP3) Não disponível Não disponível 20 Telefônica Brasil (VIVT4) Não disponível Não disponível 20 Vale (VALE5) Não disponível Não disponível 20

Guide

Desempenho em março: -2,90%

Desempenho em 2017: 4,82%

Ação incluída: Direcional.

Ação retirada: Multiplus.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2016, em % Peso, em % AES Tietê (TIET11) Não disponível Não disponível 20 Cosan (CSAN3) Não disponível Não disponível 20 Direcional (DIRR3) Não disponível Não disponível 20 Sabesp (SBSP3) Não disponível Não disponível 20 Taesa (TAEE11) Não disponível Não disponível 20

Magliano

Desempenho em março: 3,99%

Desempenho em 2017: 12,90%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % Comgás (CGAS5) Não disponível Não disponível 33,33 Eletropaulo (ELPL4) Não disponível Não disponível 33,33 Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) Não disponível Não disponível 33,33

Planner

Desempenho em março: 5,45%

Desempenho em 2017: 23,06%

Ações incluídas: Alpargatas e Localiza.

Ações retiradas: Multiplus e Natura.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % Alpargatas (ALPA4) 12,20 3,7 20 Localiza (RENT3) 45,00 1,7 20 Lojas Americanas (LAME4) 18,00 0,9 20 MRV Engenharia (MRVE3) 14,00 4,9 20 Ultrapar (UGPA3) 82,00 2,5 20

Quantitas

Desempenho em março: 2,16%

Desempenho em 2017: 10,18%

Ações incluídas: Energisa e BB Seguridade.

Ações retiradas: Ferbasa e AES Tietê.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível Não disponível 5 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível Não disponível 10 Bradesco (BBDC4) Não disponível Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível Não disponível 5 Copel (CPLE6) Não disponível Não disponível 7,5 Energisa (ENGI11) Não disponível Não disponível 7,5 Grendene (GRND3) Não disponível Não disponível 10 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível Não disponível 10 Metal Leve (LEVE3) Não disponível Não disponível 10 Taesa (TAEE11) Não disponível Não disponível 7,5 Transmissão Paulista (TRPL4) Não disponível Não disponível 7,5

Rico

Desempenho em março: -2,27%

Desempenho em 2017: 15,77%

Ações incluídas: CCR, Multiplus, Taesa e B3.

Ações retiradas: Weg, Smiles, AES Tietê e Copasa.

Ação Preço-alvo, em R$ Yield estimado para 2017, em % Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 2,6 12,5 CCR (CCRO3) Não disponível 2,4 12,5 CPFL Energia (CPFE3) Não disponível 1,6 12,5 Equatorial (EQTL3) Não disponível 1,6 12,5 Itausa (ITSA4) Não disponível 6,1 12,5 Multiplus (MPLU3) Não disponível 8,8 12,5 Taesa (TAEE11) Não disponível 11,9 12,5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) Não disponível 4,5 12.5

XP Investimentos

Desempenho em março: -1,50%

Desempenho em 2017: 11,90%

Ações incluídas: Hypermarcas e Taesa.

Ações retiradas: AES Tietê, Banco do Brasil e Smiles.