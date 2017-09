As ações mais indicadas para setembro, segundo 18 corretoras

São Paulo — As ações da Petrobras (PETR4) ficaram no topo das recomendações de corretoras a investidores para setembro. Elas foram sugeridas em 14 das 18 carteiras de ações recebidas por EXAME neste mês.

Em segundo lugar, ficaram as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com 10 indicações. A Gerdau (GGBR4) foi a terceira empresa mais indicada, com 9 recomendações para setembro.

Em agosto, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora do banco Bradesco, que teve valorização de 13,50%, enquanto o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subiu 7,46% no período.

Na outra ponta, a carteira da corretora Lerosa apresentou o pior desempenho no mês passado: uma alta de apenas de 4,97%.

Veja abaixo o desempenho acumulado das carteiras de cada uma das corretoras no mês passado e em 2017.

Corretora Desempenho em agosto Desempenho em 2017 Bradesco 13,50% 20,4% Rico 11,13% 42,09% Terra Investimentos 10,68% 24,99% Spinelli 10% 31,3% Walpires 9,12% 29,91% Quantitas 8,86% 32,01% Geração Futuro 8,76% 34,94% Guide 8,54% 22,98% Coinvalores 8,40% 23,2% Nova Futura 8,13% 23,69% BB Investimentos 7,75% 16,86% Citi 7,70% 25,1% Elite 7,63% 20,38% Magliano 7,31% 16,4% Ativa 7,23% 21,39% Planner 7,20% 29,8% XP Investimentos 6% 7,7% Lerosa 4,97% 12,13%

As mais indicadas

Segundo a corretora do Bradesco, o investimento em ações do Itaú Unibanco é positivo mesmo com a atividade de crédito crescendo em ritmo moderado em 2017. Para os analistas, é possível observar uma melhora geral da qualidade dos ativos do banco.

“Estimamos crescimento de lucro do Itaú de 15% em 2017, mantendo o retorno sobre patrimônio líquido (ROE) no patamar próximo de 20% ao ano, o que pode ser visto como amplamente satisfatório em qualquer cenário econômico, sobretudo na atual fase da economia brasileira”, destaca o Bradesco em seu relatório.

Sobre a Petrobras, a corretora Ativa ressalta que, “depois de um passado recente inundado de estratégias heterodoxas de cunho político, a empresa volta com uma mentalidade de otimização da gestão, redução da dívida e foco nos negócios chave”.

Em relação à Gerdau, a Citi Corretora mencionou que a diversificação e forte geração de fluxo de caixa devem continuar dando suporte às ações da companhia. Além disso, há expectativa de crescimento no consumo de aço em 2017, o que melhorará a utilização de capacidade da siderúrgica.

A Gerdau, segundo a equipe de análise da Citi Corretora, também é beneficiada pelo ciclo de corte da taxa Selic em curso.

Veja abaixo as ações mais recomendadas para o mês de setembro, segundo 18 corretoras.

Empresa / Ação Quantidade de recomendações Petrobras (PETR4) 14 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Gerdau (GGBR4) 9 Klabin (KLBN11) 8 Banco do Brasil (BBAS3) 6 Lojas Americanas (LAME4) 6 Vale (VALE5) 6 CCR (CCRO3) 5 Guararapes (GUAR3) 5 B3 (BVMF3) 4 BRF (BRFS3) 4 Equatorial (EQTL3) 4 Hypermarcas (HYPE3) 4 Iochpe Maxion (MYPK3) 4 Renner (LREN3) 4 São Martinho (SMTO3) 4 Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) 4 Ambev (ABEV3) 3 BR Malls (BRML3) 3 Bradesco (BBDC4) 3 Braskem (BRKM5) 3 Carrefour (CRFB3) 3 Embraer (EMBR3) 3 Grendene (GRDN3) 3 Iguatemi (IGTA3) 3 Natura (NATU3) 3 Ultrapar (UGPA3) 3 Usiminas (USIM5) 3 Weg (WEGE3) 3 Cesp (CESP6) 2 Copel (CPLE6) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 Eztec (EZTC3) 2 Fleury (FLRY3) 2 Hermes Pardini (PARD3) 2 Localiza (RENT3) 2 Magazine Luiza (MGLU3) 2 Marisa (AMAR3) 2 Metal Leve (LEVE3) 2 Movida (MOVI3) 2 MRV Engenharia (MRVE3) 2 Raia Drogasil (RADL3) 2 Rumo (RAIL3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Transmissão Paulista (TRPL4) 2 Via Varejo (VVAR11) 2 B2W (BTOW3) 1 Banrisul (BRSR6) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 BR Properties (BRPR3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Cemig (CMIG3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Cielo (CIEL3) 1 Comgás (CGAS5) 1 Cosan (CSAN3) 1 CSN (CSNA3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Duratex (DTEX3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Even (EVEN3) 1 Fras-le (FRAS3) 1 Hering (HGTX3) 1 IRB Brasil (IRBR3) 1 Itaúsa (ITSA4) 1 JBS (JBSS3) 1 JSL (JSLG3) 1 Kroton (KROT3) 1 M. Dias Branco (MDIA3) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Mills (MILS3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Sanepar (SAPR4) 1 Santander Brasil (SANB11) 1 São Carlos (SCAR3) 1 Ser Educacional (SEER3) 1 Smiles (SMLE3) 1 Springs Global (SGPS3) 1 Suzano (SUZB5) 1 Tractebel Energia (EGIE3) 1 Valid (VLID3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 18 corretoras para o mês de agosto. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em agosto: 7,23%

Desempenho em 2017: 21,39%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Malls (BRML3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

BB Investimentos

Desempenho em agosto: 7,75%

Desempenho em 2017: 16,86%

Ações incluídas: Embraer, Iochpe Maxion, Santander Brasil, Usiminas, Valid e Via Varejo.

Ações retiradas: BR Malls, Cielo, Localiza, Lojas Americanas, Petrobras e Taesa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Embraer (EMBR3) Não disponível 10 Iochpe Maxion (MYPK3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Marisa (AMAR3) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Santander Brasil (SANB11) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10 Valid (VLID3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho em agosto: 13,50%

Desempenho em 2017: 20,40%

Ações incluídas: Iguatemi e Klabin.

Ações retiradas: Qualicorp e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 26 10 Banco do Brasil (BBAS3) 41 10 BRF (BRFS3) 55 10 Duratex (DTEX3) 10 10 Iguatemi (IGTA3) 41 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 25 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 44 10 Klabin (KLBN11) 18 10 Petrobras (PETR4) 20 10 Usiminas (USIM5) 10 10

Citi

Desempenho em agosto: 7,70%

Desempenho em 2017: 25,10%

Ações incluídas: Ecorodivias, Suzano e Transmissão Paulista.

Ações retiradas: Cemig, Localiza e Taesa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 48 10 Ecorodovias (ECOR3) 12,70 10 Gerdau (GGBR4) 13 10 Iguatemi (IGTA3) 40 10 Iochpe Maxion (MYPK3) 21 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 44 10 Lojas Americanas (LAME4) 20,60 10 Petrobras (PETR4) 21,80 10 Suzano (SUZB5) 19,20 10 Transmissão Paulista (TRPL4) 78,50 10

Coinvalores

Desempenho em agosto: 8,40%

Desempenho em 2017: 23,20%

Ações incluídas: Copel e Sabesp.

Ações retiradas: CSU e Cosan.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Copel (CPLE6) Não disponível 6 Eztec (EZTC3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 8 Iguatemi (IGTA3) Não disponível 6 Iochpe-Maxion (MYPK3) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 6 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 8 Sabesp (SBSP3) Não disponível 6 São Carlos (SCAR3) Não disponível 6 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 6 Smiles (SMLE3) Não disponível 8 Vale (VALE5) Não disponível 6

Elite

Desempenho em agosto: 7,63%

Desempenho em 2017: 20,38%.

Ações incluídas: IRB Brasil e Vale (ON).

Ações retiradas: BB Seguridade e Vale (PN).

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 B3 (BVMF3) Não disponível 5 Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 5 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Geração Futuro

Desempenho em agosto: 8,76%

Desempenho em 2017: 34,94%

Ações incluídas: Comgás, Equatorial, Fleury, Guararapes, Hermes Pardini e São Martinho.

Ações retiradas: AES Tietê, Ambev, Cosan, Estácio, MRV Engenharia e Marcopolo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 Comgás (CGAS5) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Fleury (FLRY3) Não disponível 10 Grendene (GRND3) Não disponível 10 Guararapes (GUAR3) Não disponível 10 Hermes Pardini (PARD3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 10 São Martinho (SMTO3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em agosto: 8,54%

Desempenho em 2017: 22,98%

Ações incluídas: B2W, Cesp, Gerdau, Movida, Petrobras e Vivo.

Ações retiradas: CVC Brasil, Guararapes, JSL, Kroton, Marfrig e Smiles.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B2W (BTOW3) Não disponível 10 B3 (BVMF3) Não disponível 10 Cesp (CESP6) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Movida (MOVI3) Não disponível 10 MRV Engenharia (MRVE3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) Não disponível 10

Lerosa

Desempenho em agosto: 4,97%

Desempenho em 2017: 12,13%

Ação retirada: Raia Drogasil.

Nenhuma ação foi incluída.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 B3 (BVMF3) Não disponível 10 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 BR Malls (BRML3) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 Klabin (KLBN11) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 5 Sanepar (SAPR4) Não disponível 5 São Martinho (SMTO3) Não disponível 5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 5

Magliano

Desempenho em agosto: 7,31%

Desempenho em 2017: 16,40%

Ações incluídas: Carrefour e Klabin.

Ações retiradas: Ambev e B3.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Carrefour (CRFB3) 22,16 10 Embraer (EMBR3) 27,01 10 Fleury (FLRY3) 35,62 10 Gerdau (GGBR4) 15,11 10 Klabin (KLBN11) 40,60 10 Itaúsa (ITSA4) 15 10 Petrobras (PETR4) 22 10 Raia Drogasil (RADL3) 89,40 10 Vale (VALE5) 40,60 10 Weg (WEGE3) 22,70 10

Nova Futura

Desempenho em agosto: 8,13%.

Desempenho em 2017: 23,69%.

Ações incluídas: Usiminas, Itaú Unibanco, Carrefour, Magazine Luiza e Weg.

Ações retiradas: M. Dias Branco, Multiplan, Pão de Açúcar, Suzano e Taesa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Carrefour (CRFB3) Não disponível 5% Cemig (CMIG3) Não disponível 5% Copel (CPLE6) Não disponível 5% Eletrobras (ELET6) Não disponível 5% Even (EVEN3) Não disponível 7,5% Eztec (EZTC3) Não disponível 7,5% Gerdau (GGBR4) Não disponível 7,5% Guararapes (GUAR3) Não disponível 5% Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 7,5% Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 5% Renner (LREN3) Não disponível 5% Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 7,5% Petrobras (PETR4) Não disponível 7,5% Usiminas (USIM5) Não disponível 7,5% Vale (VALE3) Não disponível 7,5% Weg (WEGE3) Não disponível 5%

Planner

Desempenho em agosto: 7,20%

Desempenho em 2017: 29,80%

Ações incluídas: CCR, Ecorodovias, Kroton, Sabesp, São Martinho e Telefônica Brasil.

Ações retiradas: BB Seguridade, Ferbasa, Itaú Unibanco, Multiplus, Ser Educacional e Tupy.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % CCR (CCRO3) 17,50 10 Ecorodovias (ECOR3) 10,70 10 Engie Brasil (EGIE3) 40 10 Klabin (KLBN11) 19 10 Kroton (KROT3) 18,50 10 MRV Engenharia 16,65 10 Sabesp (SBSP3) 32,15 10 São Martinho (SMTO3) 17,45 10 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) 52 10 Ultrapar (UGPA3) 84 10

Quantitas

Desempenho em agosto: 8,86%

Desempenho em 2017: 32,01%

Ações incluídas: Movida, Hering e Ambev.

Ações retiradas: Petrobras, SLC e Cyrela.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 6% Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10% Grendene (GRND3) Não disponível 7,5% Guararapes (GUAR3) Não disponível 12,5% Hering (HGTX3) Não disponível 7,5% Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 7,5% Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 12,5% Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 8% Metal Leve (LEVE3) Não disponível 5% Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 7,5% Movida (MOVI3) Não disponível 7,5% Multiplan (MULT3) Não disponível 8,5%

Rico

Desempenho em agosto: 11,13%

Desempenho em 2017: 42,09%

Ações incluídas: Banco do Brasil, CSN, Cesp, BRF, CCR, Hypermarcas, Gerdau, Marisa e Weg.

Ações retiradas: Eletropaulo, Itaú Unibanco, Fibria, Hering, Natura, M. Dias Branco, Pão de Açúcar e Vale.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 12,5 CSN (CSNA3) Não disponível 12,5 Cesp (CESP6) Não disponível 12,5 BRF (BRFS3) Não disponível 12,5 CCR (CCRO3) Não disponível 12,5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 12,5 Gerdau (GGBR4) Não disponível 12,5 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,5 Marisa (AMAR3) Não disponível 12,5 Weg (WEGE3) Não disponível 12,5

Spinelli

Desempenho em agosto: 10%.

Desempenho em 2017: 31,30%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Properties (BRPR3) Não disponível 4% Braskem (BRKM5) Não disponível 12% Cosan (CSAN3) Não disponível 4,5% Direcional (DIRR3) Não disponível 5% Embraer (EMBR3) Não disponível 6% Equatorial (EQTL3) Não disponível 8% Fras-le (FRAS3) Não disponível 4,5% Guararapes (GUAR3) Não disponível 4,5% Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 6,5% JSL (JSLG3) Não disponível 4,5% Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 5% Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6,5% Metal Leve (LEVE3) Não disponível 4,5% Mills (MILS3) Não disponível 4% Petrobras (PETR4) Não disponível 6,5% Rumo (RAIL3) Não disponível 4% São Martinho (SMTO3) Não disponível 6% Springs Global (SGPS3) Não disponível 4%

Terra Investimentos

Desempenho em agosto: 10,68%

Desempenho em 2017: 24,99%

Ações retiradas: BB Seguridade, Cemig, Embraer, Itaú, Lojas Americanas e Vale.

Ações incluídas: Banco do Brasil, BR Malls, CCL, Cielo, Gerdau e Sabesp.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 40 15 BR Malls (BRML3) 15 15 CCR (CCRO3) 19 15 Cielo (CIEL3) 27,50 10 Gerdau (GGBR4) 15 15 Petrobras (PETR4) 20 15 Sabesp (SBSP3) 38 15

Walpires

Desempenho em agosto: 9,12%

Desempenho em 2017: 29,91%

Ações incluídas: Bradespar, Braskem, Grendene e Localiza.

Ações retiradas: Cemig, Estácio, Pão de Açúcar e Rumo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradespar (BRAP4) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Grendene (GRDN3) Não disponível 10 Guararapes (GUAR3) Não disponível 10 Hermes Pardini (PARD3) Não disponível 10 JBS (JBSS3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Tractebel Energia (EGIE3) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em agosto: 6%

Desempenho em 2017: 7,70%

Ações incluídas: Banco do Brasil, Banrisul, Klabin

Ações retiradas: B3, Itaú Unibanco, M. Dias Branco, Pão de Açúcar, Raia Drogasil Telefônica Brasil – Vivo e Usiminas.