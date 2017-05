As ações mais indicadas para maio, segundo 18 corretoras

São Paulo — As ações da Petrobras (PETR4) se mantiveram no topo das indicações de corretoras e bancos para maio. Elas foram sugeridas em 15 das 18 carteiras recomendadas de ações recebidas por EXAME.com neste mês.

Em segundo lugar, ficaram as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com 13 indicações. Já a B3 (BVMF3) completou o pódio, com 9 recomendações para maio.

Em abril, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora Planner, que teve valorização de 5,4%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— subiu 0,6% no período.

Na outra ponta, a carteira da Bradesco Corretora apresentou o pior desempenho no mês passado: uma queda de 4,1%.

Dos 18 portfólios recebidos, apenas cinco tiveram desempenho negativo em abril. Veja abaixo o desempenho acumulado pelas carteiras de cada uma das instituições financeiras no mês passado e em 2017.

Instituição Abril 2017 Bradesco Corretora -4,10% 3,90% Guide -1,89% 7,75% Nova Futura -1,03% 8,70% XP Investimentos -0,90% 4,40% Magliano -0,04% 7,10% Citi Corretora 0,60% 10,40% Coinvalores 0,60% 8,60% Walpires 0,95% 10,97% BB Investimentos 1,25% 10,53% Ativa 1,40% 8% Spinelli 1,50% 11,90% Elite 1,87% 10,34% Geral Investimentos 2,09% 0,46% Lerosa 2,86% 5,69% Geração Futuro 3,04% 8,63% Rico 3,69% 23,72% Quantitas 4,34% 13,78% Planner 5,40% 21,27%

As mais indicadas

A XP Investimentos segue com uma visão otimista para a Petrobras, citando, entre outras coisas, que a empresa é controlada pelo governo e atua em diversos segmentos, como exploração e produção de petróleo, refino, comercialização, transporte e petroquímico.

“O ambiente para a empresa melhorou significativamente nos últimos meses, devido a fatores como a troca da presidência da empresa, (…) a alta de cerca de 25% preço do petróleo no segundo trimestre de 2016, e a queda no preço do dólar no mesmo período”, avaliou a corretora. “Reiteramos nossa visão positiva sobre o ativo, e seguimos otimistas com o plano de desinvestimento da empresa.”

Para o Itaú, a equipe de análise da Citi Corretora afirmou que o banco é bastante eficiente e conta com balanço sólido. Segundo a Citi, o excesso de capital proporciona flexibilidade ao banco para manter em nível mais elevado o “payout ratio” (a proporção do lucro distribuída na forma de dividendos entre os acionistas).

“[O Itaú] possui o maior ROE [retorno sobre o patrimônio, um indicador financeiro da capacidade da companhia de agregar valor a ela mesma utilizando seus próprios recursos] do sistema bancário brasileiro, por isso deve negociar com prêmio em relação aos pares”, disse a Citi Corretora.

Já as avaliações para a B3 giram em torno da fusão entre BM&F Bovespa e Cetip, “que deve trazer ganhos potenciais de sinergia e atratividade” para a companhia, segundo a Bradesco Corretora.

“Após um longo período de movimento fraco de operações de abertura de capital no Brasil, vemos novos fatores que poderão impulsionar investimentos privados, beneficiando diretamente o giro de negócios do segmento Bovespa, assim como também é o caso dos negócios com os títulos de renda fixa”, disse a corretora.

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 18 corretoras para o mês de maio. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em abril: 1,4%

Desempenho em 2017: 8%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BR Malls (BRML3) ND 7 Equatorial (EQTL3) ND 10 Gerdau (GGBR4) ND 16 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 7 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Ultrapar (UGPA3) ND 10 Via Varejo (VVAR11) ND 10

BB Investimentos

Desempenho em abril: 1,25%

Desempenho em 2017: 10,53%

Ações incluídas: Eletropaulo, Hering, Hypermarcas, Klabin, Kroton, Raia Drogasil e Santander Brasil.

Ações retiradas: ABC Brasil, Equatorial, Fibria, Natura, Petrobras, Transmissão Paulista e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Cielo (CIEL3) ND 10 Eletropaulo (ELPL4) ND 10 Hering (HGTX3) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Kroton (KROT3) ND 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Santander Brasil (SANB11) ND 10

Bradesco

Desempenho em abril: -4,1%

Desempenho em 2017: 3,9%

Ações incluídas: Iochpe-Maxion e Renner.

Ações retiradas: Cemig e Copasa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 23,00 10 Banco do Brasil (BBAS3) 39,00 10 Cesp (Cesp6) 24,00 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 21,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 42,00 10 Klabin (KLBN11) 16,00 10 Petrobras (PETR4) 20,00 10 Renner (LREN3) 30,00 10 Suzano (SUZB5) 15,00 10 Usiminas (USIM5) 6,50 10

Citi

Desempenho em abril: 0,6%

Desempenho em 2017: 10,4%

Ação incluída: Lojas Americanas.

Ação retirada: Energisa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 42,80 10 Ecorodovias (ECOR3) 10,90 10 Gerdau (GGBR4) 13,90 10 Iguatemi (IGTA3) 40,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 46,00 10 Localiza (RENT3) 50,00 10 Lojas Americanas (LAME4) 20,70 10 Petrobras (PETR4) 21,50 10 Raia Drogasil (RADL3) 73,00 10 Taesa (TAEE11) 25,60 10

Coinvalores

Desempenho em abril: 0,6%

Desempenho em 2017: 8,6%

Ação incluída: Cosan e Iochpe-Maxion.

Ações retiradas: Duratex e Light.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alupar (ALUP11) ND 6 B3 (BVMF3) ND 6 Bradesco (BBDC4) ND 8 Cosan (CSAN3) ND 6 Eztec (EZTC3) ND 6 Gerdau (GGBR4) ND 8 Hypermarcas (HYPE3) ND 6 Iguatemi (IGTA3) ND 6 Iochpe-Maxion (MYPK3) ND 6 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 8 Renner (LREN3) ND 6 Petrobras (PETR4) ND 8 São Carlos (SCAR3) ND 6 Smiles (SMLE3) ND 8 Vale (VALE5) ND 6

Elite

Desempenho em abril: 1,87%

Desempenho em 2017: 10,34%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 5 B3 (BVMF3) ND 5 BB Seguridade (BBSE3) ND 5 Bradesco (BBDC4) ND 10 BRF (BRFS3) ND 5 CCR (CCRO3) ND 5 Hypermarcas (HYPE3) ND 5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 15 Klabin (KLBN11) ND 5 Localiza (RENT3) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 10 Renner (LREN3) ND 5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) ND 5 Ultrapar (UGPA3) ND 5 Vale (VALE5) ND 10

Geração Futuro

Desempenho em abril: 3,04%

Desempenho em 2017: 8,63%

Ações incluídas: CVC Brasil, Itaú Unibanco, Klabin, Marcopolo e Porto Seguro.

Ações retiradas: BB Seguridade, Engie Brasil, Natura, Odontoprev e Ser Educacional.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 CSU Cardsystem (CARD3) ND 10 CVC Brasil (CVCB3) ND 10 Grendene (GRND3) ND 10 Hering (HGTX3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Marcopolo (POMO4) ND 10 Porto Seguro (PSSA3) ND 10

Geral Investimentos

Desempenho em abril: 2,09%

Desempenho em 2017: 0,46%

Ações incluídas: Tupy e Bradesco.

Ação retirada: Transmissão Paulista e Minerva.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banrisul (BRSR6) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 Equatorial (EQTL3) ND 10 Eztec (EZTC3) ND 10 Iguatemi (IGTA3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 São Martinho (SMTO3) ND 10 Tupy (TUPY3) ND 10 Valid (VLID3) ND 10

Guide

Desempenho em abril: -1,89%

Desempenho em 2017: 7,75%

Ações incluídas: Itaú Unibanco, JSL, M. Dias Branco, Multiplus e Lojas Americanas.

Ações retiradas: Ambev, Cesp, Cyrela, Equatorial e Sabesp.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 JSL (JSLG3) ND 10 Lojas Americanas (LAME4) ND 10 M. Dias Branco (MDIA3) ND 10 Multiplus (MPLU3) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Rumo (RAIL3) ND 10 Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) ND 10 Weg (WEGE3) ND 10

Lerosa

Desempenho em abril: 2,86%

Desempenho em 2017: 5,69%

Ação incluída: Klabin.

Ação retirada: Nenhuma.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 5 B3 (BVMF3) ND 10 Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BB Seguridade (BBSE3) ND 10 BR Malls (BRML3) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 5 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Renner (LREN3) ND 5 Suzano (SUZB5) ND 5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) ND 5

Magliano

Desempenho em abril: -0,04%

Desempenho em 2017: 7,1%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) 22,92 10 B3 (BVMF3) 24,15 10 Cemig (CMIG4) 11,46 10 Fleury (FLRY3) 49,75 10 Gerdau (GGBR4) 15,11 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 45,42 10 Petrobras (PETR4) 22,02 10 Raia Drogasil (RADL3) 89,40 10 Usiminas (USIM5) 6,40 10 Vale (VALE3) 40,60 10

Nova Futura

Desempenho em abril: -1,03%

Desempenho em 2017: 8,70%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) ND 10 Banco do Brasil (BBAS3) ND 5 BB Seguridade (BBSE3) ND 5 Cielo (CIEL3) ND 10 Fibria (FIBR3) ND 10 Gerdau (GGBR4) ND 5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10 Sulamérica (SULA11) ND 10 Vale (VALE5) ND 10

Planner

Desempenho em abril: 5,40%

Desempenho em 2017: 21,27%

Ações incluídas: Itaúsa, Kroton, Multiplus e Petrobras.

Ações retiradas: MRV, Raia Drogasil, Ser Educacional e Sabesp.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 37,00 10 Itaúsa (ITSA4) 12,00 10 Klabin (KLBN1) 19,00 10 Kroton (KROT3) 16,00 10 Multiplan (MULT3) 65,00 10 Multiplus (MPLU3) 43,00 10 Petrobras (PETR4) 15,00 10 Taesa (TAEE11) 25,00 10 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) 50,00 10 Weg (WEGE3) 18,00 10

Quantitas

Desempenho em abril: 4,34%

Desempenho em 2017: 13,78%

Ação incluída: Eztec.

Ação retirada: Bradesco.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) ND 12,5 BB Seguridade (BBSE3) ND 5 Eztec (EZTC3) ND 5 Grendene (GRND3) ND 5 Guararapes (GUAR3) ND 15 Hypermarcas (HYPE3) ND 7,5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 12,5 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) ND 7,5 Multiplan (MULT3) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 12,5 SLC Agrícola (SLCE3) ND 7,5

Rico

Desempenho em abril: 3,69%

Desempenho em 2017: 23,72%

Ações incluídas: Bradesco, Bradespar, CSN, Itaúsa, Petrobras, Weg e JBS.

Ações retiradas: BRF, BR Properties, Cielo, Porto Seguro, Raia Drogasil, Transmissão Paulista e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) ND 10 Bradespar (BRAP4) ND 10 CSN (CSNA3) ND 10 Itaúsa (ITSA4) ND 10 JBS (JBSS3) ND 10 Lojas Americanas (LAME4) ND 10 Minerva (BEEF3) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10 Weg (WEGE3) ND 10

Spinelli

Desempenho em abril: 1,5%

Desempenho em 2017: 11,9%

Ações incluídas: Grendene, Santander Brasil, Copasa e Sanepar.

Ações retiradas: BR Malls, Bradesco, Gerdau e Itaú Unibanco.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Properties (BRPR3) ND 3,5 Braskem (BRKM5) ND 7 BTG Pactual (BBTG11) ND 7 Copasa (CSMG3) ND 2 Direcional (DIRR3) ND 7 Embraer (EMBR3) ND 7 Fras-le (FRAS3) ND 7 Grendene (GRND3) ND 5,5 Magazine Luiza (MGLU3) ND 5,5 Mills (MILS3) ND 3,5 Petrobras (PETR4) ND 7,5 Rumo (RAIL3) ND 7 Sanepar (SAPR4) ND 2 Santander Brasil (SANB11) ND 3,5 SLC Agrícola (SLCE3) ND 7 Sonae Sierra (SSBR3) ND 3,5 Springs Global (SGPS3) ND 3,5 Suzano (SSBR3) ND 4 Wiz (PARC3) ND 7

Walpires

Desempenho em abril: 0,95%

Desempenho em 2017: 10,97%

Ações incluídas: Hering, Rumo e Comgás.

Ações retiradas: B3, CCR e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) ND 10 Cemig (CMIG4) ND 10 Comgás (CGAS5) ND 10 Hering (HGTX3) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Rumo (RAIL3) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10 Smiles (SMLE3) ND 10

XP Investimentos

Desempenho em abril: -0,9%

Desempenho em 2017: 4,4%.

Ações incluídas: Pão de Açúcar e BB Seguridade.

Ações retiradas: Sabesp e Fibria.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) ND 13 Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 13 Vale (VALE5) ND 8 B3 (BVMF3) ND 7 Lojas Americanas (LAME4) ND 6 Raia Drogasil (RADL3) ND 7 Ecorodovias (ECOR3) ND 6 Cosan (CSAN3) ND 7 BR Malls (BRML3) ND 6 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 10 BB Seguridade (BBSE3) ND 7

As ações mais indicadas

Nas 18 carteiras recebidas por EXAME.com para maio, foram recomendadas ações de 83 empresas da Bolsa. Veja abaixo a lista com os papéis que mais receberam indicações para este mês.