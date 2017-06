As ações mais indicadas para junho por 18 corretoras

São Paulo — As ações da Petrobras (PETR4) foram as mais recomendadas por corretoras e bancos para junho. Elas foram sugeridas em 13 das 18 carteiras recomendadas de ações recebidas por EXAME.com neste mês.

Em segundo lugar, ficaram as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com 13 indicações. Já os papéis da B3 (BVMF3) e da Klabin (KLBN11) completaram o pódio, com 7 recomendações para junho.

Em maio, a carteira com melhor desempenho foi a do BB Investimentos, que teve valorização de 4,02%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— caiu 4,12% no período.

Na outra ponta, a carteira da Coinvalores apresentou o pior desempenho no mês passado: uma queda de 5,6%. Dos 18 portfólios recebidos, apenas três tiveram desempenho positivo em maio.

As mais indicadas

A corretora Planner manteve a ação da Petrobras em sua carteira porque acredita que a queda da ação no mês foi motivada por problemas políticos do país, que não têm nenhuma relação com a operação da empresa. “Continuamos vendo com otimismo as perspectivas para a empresa e para a ação”, disseram os analistas da corretora, em relatório.

“Em abril, a Petrobras divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2017 que foram muito bons. Apesar da queda na receita, houve crescimento de margens operacionais, redução da dívida e elevação do lucro líquido”, relataram.

A ação do Itaú Unibanco é a preferida dos analistas da corretora Planner no setor bancário, principalmente por conta da operação do banco, que historicamente tende a superar a expectativa do mercado.

“Apesar dos resultados fora do Brasil, na América Latina, estarem abaixo do esperado, mantemos nossa visão de que o posicionamento em mercados estrangeiros tende a contribuir positivamente para o banco. Esperamos que uma melhora na atividade econômica do país e o ciclo de baixa na taxa de juros possam melhorar o cenário para o setor bancário no Brasil”, disseram os analistas, em relatório.

Relatório do Bradesco analisa que o processo de incorporação da Cetip deve trazer ganhos potenciais de sinergia e atratividade para a B3, enquanto os analistas da Guide acreditam que a tendência de alta do dólar deve beneficiar a operação da Klabin, que tem facilidade para exportar sua produção excedente de celulose.

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 18 corretoras para o mês de junho. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em maio: -3,5%

Desempenho em 2017: 4,2%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) ND 5 BR Malls (BRML3) ND 7 Equatorial (EQTL3) ND 15 Gerdau (GGBR4) ND 16 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 7 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Ultrapar (UGPA3) ND 10 Via Varejo (VVAR11) ND 16

BB Investimentos

Desempenho em maio: +4,02%

Desempenho em 2017: +5,97%

Ações incluídas: AES Tietê, Embraer, Itaúsa, Taesa, Transmissão Paulista, Vale, Weg e Wiz.

Ações retiradas: Cielo, Eletropaulo, Hering, Itaú Unibanco, Klabin, Kroton, Iochpe-Maxion e Santander.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % AES Tietê (TIET11) ND 10 Embraer (EMBR3) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Itaúsa (ITSA4) ND 10 Taesa (TAEE11) ND 10 Transmissão Paulista (TRPL4) ND 10 Vale (VALE5) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Weg (WEGE3) ND 10 Wiz (WIZS3) ND 10

Bradesco

Desempenho em maio: -3,7%

Desempenho em 2017: +0,5%

Ações incluídas: BRF e Rumo.

Ações retiradas: Iochpe-Maxion e Klabin.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 23 10 Banco do Brasil (BBAS3) 39 10 BRF (BRFS3) 55 10 Cesp (Cesp6) 24 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 42 10 Petrobras (PETR4) 20 10 Renner (LREN3) 30 10 Rumo (RAIL3) 12 10 Suzano (SUZB5) 15 10 Usiminas (USIM5) 6,5 10

Citi

Desempenho em maio: -3,6%

Desempenho em 2017: +6,5%

Ação incluída: Klabin

Ação retirada: RaiaDrogasil

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 43 10 Ecorodovias (ECOR3) 10,9 10 Gerdau (GGBR4) 13,5 10 Iguatemi (IGTA3) 40 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 44 10 Klabin (KLBN11) 18 10 Localiza (RENT3) 52 10 Lojas Americanas (LAME4) 20,7 10 Petrobras (PETR4) 21,5 10 Taesa (TAEE11) 25,6 10

Coinvalores

Desempenho em maio: -5,6%

Desempenho em 2017: 6,2%

Ações incluídas: Ambev eSuzano.

Ações retiradas: B3.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alupar (ALUP11) ND 6 Ambev (ABEV3) ND 6 Bradesco (BBDC4) ND 5 Cosan (CSAN3) ND 6 Eztec (EZTC3) ND 6 Gerdau (GGBR4) ND 8 Hypermarcas (HYPE3) ND 6 Iguatemi (IGTA3) ND 6 Iochpe-Maxion (MYPK3) ND 6 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 5 Renner (LREN3) ND 6 Petrobras (PETR4) ND 8 São Carlos (SCAR3) ND 6 Smiles (SMLE3) ND 8 Suzano (SUZB5) ND 6 Vale (VALE5) ND 6

Elite

Desempenho em maio: -3,07%

Desempenho em 2017: 6,95%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 5 B3 (BVMF3) ND 5 BB Seguridade (BBSE3) ND 5 Bradesco (BBDC4) ND 10 BRF (BRFS3) ND 5 CCR (CCRO3) ND 5 Hypermarcas (HYPE3) ND 5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 15 Klabin (KLBN11) ND 5 Localiza (RENT3) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 10 Renner (LREN3) ND 5 Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) ND 5 Ultrapar (UGPA3) ND 5 Vale (VALE5) ND 10

Geração Futuro

Desempenho em maio: +1,87%

Desempenho em 2017: +13,77%

Ações incluídas: AES Tietê, Cosan, Engie Brasil e Taesa.

Ações retiradas: Ambev, CVC Brasil, Hering e Porto Seguro.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % AES Tietê (TIET11) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 Cosan (CSAN3) ND 10 CSU Cardsystem (CARD3) ND 10 Engie Brasil (EGIE3) ND 10 Grendene (GRND3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Marcopolo (POMO4) ND 10 Taesa (TAEE11) ND 10

Geral Investimentos

Desempenho em maio: -5,31%

Desempenho em 2017: -4,88%

Ações incluídas: Ambev e B3.

Ação retirada: Banrisul e Valid.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 B3 (BVMF3) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 Equatorial (EQTL3) ND 10 Eztec (EZTC3) ND 10 Iguatemi (IGTA3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 São Martinho (SMTO3) ND 10 Tupy (TUPY3) ND 10

Guide

Desempenho em maio: -1,29%

Desempenho em 2017: +6,36%

Ações incluídas: Ambev, Banrisul, Klabin, Marfrig, Taesa e Tupy.

Ações retiradas: B3, Itaú Unibanco, JSL, Petrobras, Rumo e Telefônica Brasil.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 Banrisul (BRSR6) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Lojas Americanas (LAME4) ND 10 M. Dias Branco (MDIA3) ND 10 Marfrig (MRFG3) ND 10 Multiplus (MPLU3) ND 10 Taesa (TAEE11) ND 10 Tupy (TUPY3) ND 10 Weg (WEGE3) ND 10

Lerosa

Desempenho em maio: -1,29%

Desempenho em 2017: +4,33%

Ações incluídas: BRF e Sanepar.

Ação retirada: Telefônica Brasil.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 B3 (BVMF3) ND 10 Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BB Seguridade (BBSE3) ND 10 BR Malls (BRML3) ND 5 BRF (BRFS3) ND 5 Hypermarcas (HYPE3) ND 5 Klabin (KLBN11) ND 5 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Renner (LREN3) ND 5 Sanepar (SAPR4) ND 5 Suzano (SUZB5) ND 5

Magliano

Desempenho em maio: -0,04%

Desempenho em 2017: +7,1%

Não houve alterações na carteira

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) 22,92 10 B3 (BVMF3) 24,15 10 Cemig (CMIG4) 11,46 10 Fleury (FLRY3) 49,75 10 Gerdau (GGBR4) 15,11 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 45,42 10 Petrobras (PETR4) 22,02 10 Raia Drogasil (RADL3) 89,4 10 Usiminas (USIM5) 6,4 10 Vale (VALE3) 40,6 10

Planner

Desempenho em maio: -0,90%

Desempenho em 2017: +20,18%

Ações incluídas: Lojas Americanas, Odontoprev e Tupy.

Ações retiradas: Kroton, Multiplus e Weg.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 37 10 Itaúsa (ITSA4) 12 10 Klabin (KLBN1) 19 10 Lojas Americanas (LAME4) 17,5 10 Multiplan (MULT3) 65 10 Odontoprev (ODPV3) 13 10 Petrobras (PETR4) 19 10 Taesa (TAEE11) 25 10 Telefônica Brasil (VIVT4) 50 10 Tupy (TUPY3) 21,5 10

Quantitas

Desempenho em maio: -2,36%

Desempenho em 2017: 11,09%

Ações incluídas: Banco do Brasil, Cyrela e Lojas Americanas.

Ações retiradas: BB Seguridade, Eztec e Hypermarcas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) ND 12,5 Banco do Brasil (BBAS3) ND 5 Cyrela (CYRE3) ND 5 Grendene (GRND3) ND 5 Guararapes (GUAR3) ND 15 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 12,5 Lojas Americanas (LAME3) ND 5 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) ND 7,5 Multiplan (MULT3) ND 12,5 Petrobras (PETR4) ND 12,5 SLC Agrícola (SLCE3) ND 7,5

Rico

Desempenho em maio: -3,35%

Desempenho em 2017: 12,14%

Ações incluídas: Itaú Unibanco, Pão de Açúcar, RaiaDrogasil e Vale.

Ações retiradas: Bradespar, CSN, Itaúsa, JBS, Minerva, Petrobras e Sabesp.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) ND 12,5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 12,5 Lojas Americanas (LAME4) ND 12,5 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 12,5 RD (RADL3) ND 12,5 Rumo (RAIL3) ND 12,5 Vale (VALE5) ND 12,5 Weg (WEGE3) ND 12,5

Spinelli

Desempenho em maio: 0,2%

Desempenho em 2017: 11,3%

Ações incluídas: Guararapes, Pine e São Martinho.

Ações retiradas: BTG Pactual, Copasa, Sanepar e Sonae Sierra.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Properties (BRPR3) ND 4 Braskem (BRKM5) ND 8 Direcional (DIRR3) ND 5 Embraer (EMBR3) ND 6,5 Fras-le (FRAS3) ND 4,5 Grendene (GRND3) ND 5,5 Guararapes (GUAR3) ND 4,5 Magazine Luiza (MGLU3) ND 6,5 Mills (MILS3) ND 3,5 Petrobras (PETR4) ND 8,5 Pine (PINE4) ND 3,5 Rumo (RAIL3) ND 6 Santander Brasil (SANB11) ND 4,5 São Martinho (SMTO3) ND 4,5 SLC Agrícola (SLCE3) ND 8 Springs Global (SGPS3) ND 4,5 Suzano (SSBR3) ND 4,5 Wiz (PARC3) ND 8

Terra Investimentos

Desempenho em maio: -2,65%

Desempenho em 2017: 3%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Cielo (CIEL3) 30,00 15 Gerdau (GGBR4) 17,00 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 43,00 15 Klabin (KLBN11) 20,00 15 Petrobras (PETR4) 20,00 10 Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) 55,00 15 Vale (VALE5) 35,00 15

Walpires

Desempenho em maio: -1,53%

Desempenho em 2017: 9,44%

Ações incluídas: Bradespar.

Ações retiradas: Comgás.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) ND 10 Bradespar (BRAP4) ND 10 Cemig (CMIG4) ND 10 Hering (HGTX3) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Rumo (RAIL3) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10 Smiles (SMLE3) ND 10

XP Investimentos

Desempenho em maio: -5%

Desempenho em 2017: -1,1%

Ações incluídas: AES Tietê e M. Dias Branco.

Ações retiradas: BR Malls e Ecorodovias.