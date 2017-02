As ações mais indicadas para fevereiro, segundo 18 corretoras

São Paulo – As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) ficaram no topo das indicações de corretoras e bancos para fevereiro. Elas foram sugeridas em 12 das 18 carteiras recomendadas de ações recebidas por EXAME.com neste mês.

Na segunda colocação, ficaram as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com 11 indicações. Já no terceiro lugar, houve empate: Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Suzano (SUZB5) tiveram oito recomendações cada um.

No mês de janeiro, a carteira com melhor desempenho foi a da Socopa, que registrou valorização de 10,45%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— subiu 7,38% no período.

Na outra ponta, a carteira da Geral Investimentos apresentou o pior desempenho no mês passado, uma alta de 3,04%.

As mais indicadas

No geral, as avaliações para a Petrobras citam positivamente o plano de desinvestimento da companhia, especialmente o anúncio da aprovação da venda da Liquigás para a Ultragaz, do grupo Ultrapar. O negócio tem valor aproximado de 2,7 bilhões de reais.

“Em janeiro, a companhia também realizou emissão no exterior, no valor de US$ 4 bilhões, montante que será utilizado para rolagem de dívidas que vencem no curto prazo”, destacou o BB Investimentos em relatório.

Segundo o banco, os riscos para a Petrobras permanecem sendo a volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, tendo em vista a recuperação da atividade exploratória nos EUA, bem como as oscilações do dólar e seu impacto sobre o estoque de dívidas da companhia.

A equipe da Citi Corretora destacou que a venda de ativos é potencial catalisador para as ações da Petrobras. “A avaliação do contrato de transferência de direitos pode levar a um reembolso do governo à empresa”, disse.

“Novo plano de negócios destaca o forte compromisso da companhia em reduzir o endividamento; A companhia deve seguir com foco em redução de custos e geração de fluxo de caixa livre”, completou a corretora.

Já para o Itaú Unibanco as avaliações destacam que ele é um dos maiores bancos do Brasil e apresenta os melhores índices de rentabilidade do setor.

“Ao longo dos últimos anos o banco tem mantido uma política de controle de custos muito efetiva, além de critérios de concessão de crédito mais ajustados, o que tem permitido ao banco manter níveis de inadimplência muito baixos”, ressaltou a equipe da Geral Investimentos.

“Acreditamos que o banco seguirá apresentando bons níveis de lucratividade e crescimento, se consolidando como líder no setor”, completou a corretora.

A Bradesco Corretora afirmou que vê o investimento em ações do Itaú como algo positivo, mesmo considerando uma atividade de crédito ainda crescendo em ritmo moderado em 2017.

“Estimamos crescimento de lucro do Itaú de 10% em 2016 e 15% em 2017, mantendo o retorno sobre patrimônio líquido (ROE) no patamar próximo de 20% ao ano, o que pode ser visto como amplamente satisfatório em qualquer cenário econômico, sobretudo na atual fase da economia brasileira”, completou a corretora.

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 18 corretoras para o mês de fevereiro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em janeiro: 5,28%

Ação incluída: Klabin. Ação retirada: Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BR Malls (BRML3) ND 10 Equatorial (EQTL3) ND 10 Gerdau (GGBR4) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 Ultrapar (UGPA3) ND 10 Via Varejo (VVAR11) ND 10

BB Investimentos

Desempenho em janeiro: 5,95%

Ações incluídas: Cielo, AES Tietê e Usiminas.

Ações retiradas: ABC Brasil, Alupar, CCR, Multiplan e Raia Drogasil.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % AES Tietê (TIET11) ND 12,5 Cielo (CIEL3) ND 12,5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 15 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 12,5 Petrobras (PETR4) ND 15 Smiles (SMLE3) ND 10 Usiminas (USIM5) ND 12,5 Via Varejo (VVAR11) ND 10

Bradesco

Desempenho em janeiro: 7,90%

Ações incluídas: Sanepar, Cemig e Suzano.

Ações retiradas: Copel, Lojas Americanas e Transmissão Paulista.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 36,00 10 BM&F Bovespa (BVMF3) 23,00 10 Cemig (CMIG4) 11,00 10 Cesp (CESP6) 17,80 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 42,00 10 Klabin (KLBN11) 21,00 10 Petrobras (PETR4) 20,00 10 Raia Drogasil (RADL3) 78,00 10 Sanepar (SAPR4) 20,00 10 Suzano (SUZB5) 16,00 10

Citi Corretora

Desempenho em janeiro: 5%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 42,80 10 Ecorodovias (ECOR3) 10,00 10 Energisa (ENGI11) 26,30 10 Gerdau (GGBR4) 14,30 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 41,00 10 Light (LIGT3) 22,00 10 Petrobras (PETR4) 21,50 10 Raia Drogasil (RADL3) 78,60 10 Suzano (SUZB5) 15,80 10 Taesa (TAEE11) 25,90 10

Coinvalores

Desempenho em janeiro: 6,70%

Ações incluídas: EzTec, BM&F Bovespa e Smiles.

Ações retiradas: CCR, Estácio e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alupar (ALUP11) ND 6 BM&F Bovespa (BVMF3) ND 6 Bradesco (BBDC4) ND 6 BRF (BRFS3) ND 6 EzTec (EZTC3) ND 6 Gerdau (GGBR4) ND 8 Hypermarcas (HYPE3) ND 6 Iguatemi (IGTA3) ND 8 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 6 Light (LIGT3) ND 6 Petrobras (PETR4) ND 8 Renner (LREN3) ND 6 São Carlos (SCAR3) ND 6 Smiles (SMLE3) ND 8 Vale (VALE5) ND 8

Elite

Desempenho em janeiro: 6,13%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 BB Seguridade (BBSE3) ND 5 Bradesco (BBDC4) ND 10 BRF (BRFS3) ND 5 Cetip (CTIP3) ND 5 Cielo (CIEL3) ND 5 Hypermarcas (HYPE3) ND 5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 15 Klabin (KLBN11) ND 5 Kroton (KROT3) ND 5 Localiza (RENT3) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 5 Qualicorp (QUAL3) ND 5 Renner (LREN3) ND 5 Ultrapar (UGPA3) ND 5 Vale (VALE5) ND 5

Geração Futuro

Desempenho em janeiro: 4,91%

Ações incluídas: Cetip, Direcional, Gerdau Metalúrgica, Natura, BR Properties e SLC Agrícola.

Ações retiradas: Minerva, Raia Drogasil, Transmissão Paulista, Petrobras, Sabesp e Ser Educacional.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B2W (BTOW3) ND 7,5 Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BR Properties (BRPR3) ND 5 Bradesco (BBDC4) ND 10 Braskem (BRKM5) ND 7,5 Cetip (CTIP3) ND 7,5 Copel (CPLE6) ND 7,5 Direcional (DIRR3) ND 7,5 Gerdau Metalúrgica (GOAU4) ND 7,5 Natura (NATU3) ND 7,5 SLC Agrícola (SLCE3) ND 5 Suzano (SUZB5) ND 7,5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) ND 10

Geral Investimentos

Desempenho em janeiro: 3,04%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Kroton (KROT3) ND 10 Minerva (BEEF3) ND 10 Raia Drogasil (RADL3) ND 10 São Martinho (SMTO3) ND 10 Suzano (SUZB5) ND 10 Ultrapar (UGPA3) ND 10 Valid (VLID3) ND 10

Guide Investimentos

Desempenho em janeiro: 5,53%

Ações incluídas: CCR, Cyrela e Direcional.

Ações retiradas: BRF, Ecorodovias e Hypermarcas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BM&FBovespa (BVMF3) ND 10 CCR (CCRO3) ND 10 Cosan (CSAN3) ND 10 Cyrela (CYRE3) ND 10 Direcional (DIRR3) ND 10 Gerdau (GGBR4) ND 10 Itaúsa (ITSA4) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10 Suzano (SUZB5) ND 10 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) ND 10

Lerosa

Desempenho em janeiro: 3,59%

Ações incluídas: Cetip e Telefônica Brasil – Vivo.

Ações retiradas: BM&FBovespa e Itaú Unibanco.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BB Seguridade (BBSE3) ND 10 BRF (BRFS3) ND 10 Cetip (CTIP3) ND 10 Embraer (EMBR3) ND 5 Hypermarcas (HYPE3) ND 5 Klabin (KLBN11) ND 5 Minerva (BEEF3) ND 10 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 10 São Martinho (SMTO3) ND 5 Suzano (SUZB5) ND 5 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) ND 5

Nova Futura

Desempenho em janeiro: 5,50%

Ações incluídas: Sabesp e Gerdau.

Ação retirada: CPFL Energia.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 BB Seguridade (BBSE3) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Fibria (FIBR3) ND 5 BM&F Bovespa (BVMF3) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Sulamérica (SULA11) ND 10 Suzano (SUZB5) ND 5 Vale (VALE5) ND 10 Gerdau (GGBR3) ND 10

Planner

Desempenho em janeiro: 5,34%

Ações incluídas: Renner, MRV, Ser Educacional, Suzano e Weg.

Ações retiradas: Bradesco, CCR, Cyrela, Fibria e Klabin.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 37 8 Hypermarcas (HYPE3) 29 10 Itaúsa (ITSA4) 11,3 8 MRV (MRVE3) 14 10 Multiplan (MULT3) 65 10 Renner (LREN3) 27 10 Ser Educacional (SEER3) 20 10 Suzano (SUZB5) 15 10 Ultrapar (UGPA3) 82 12 Weg (WEGE3) 18 12

Quantitas

Desempenho em janeiro: 6,45%

Ações incluídas: Ferbasa, Grendene, Klabin, Minerva e Transmissão Paulista.

Ações retiradas: CVC, Randon, Multiplan e Unicasa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 Banco do Brasil (BBAS3) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 BRF (BRFS3) ND 5 Ferbasa (FESA4) ND 5 Grendene (GRND3) ND 5 Guararapes (GUAR3) ND 12,5 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Klabin (KLBN11) ND 7,5 Minerva (BEEF3) ND 5 Petrobras (PETR4) ND 10 SLC Agrícola (SLCE3) ND 5 Transmissão Paulista (TRPL4) ND 5

Rico

Desempenho em janeiro: 9,30%

Ações incluídas: BR Malls, Bradesco, Equatorial, Itaú Unibanco e Petrobras.

Ações retiradas: Banco do Brasil, BB Seguridade, Copasa, CPFL Energia, Multiplan, Totvs e Usiminas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) ND 10 BM&F Bovespa (BVMF3) ND 10 BR Malls (BRML3) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 Equatorial (EQTL3) ND 10 Grendene (GRND3) ND 10 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10

Socopa

Desempenho em janeiro: 10,45%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) ND 20 BR Malls (BRML3) ND 20 Even (EVEN3) ND 20 Lojas Americanas (LAME4) ND 20 Minerva (BEEF3) ND 20

Spinelli

Desempenho em janeiro: 6,2%.

Ações incluídas: BR Malls, Light, Magazine Luiza, SLC Agrícola, Springs Global e Vale

Ações retiradas: Marfrig, Raia Drogasil e Suzano

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Malls (BRML3) ND 7,5 Bradesco (BBDC4) ND 10 Braskem (BRKM5) ND 7,5 BTG Pactual (BBTG11) ND 7,5 Direcional (DIRR3) ND 5 Embraer (EMBR3) ND 7,5 Fras-le (FRAS3) ND 5 Itaú Unibanco (ITUB4) ND 10 Light (LIGT3) ND 5 Magazine Luiza (MGLU3) ND 2,5 Petrobras (PETR4) ND 7,5 Rumo (RUMO3) ND 5 SLC Agrícola (SLCE3) ND 2,5 Springs Global (SGPS3) ND 2,5 Vale (VALE5) ND 7,5 Via Varejo (VVAR11) ND 7,5

Walpires

Desempenho em janeiro: 8,39%

Ações incluídas: Arezzo, BR Malls e Rumo.

Ações retiradas: São Martinho, Transmissão Paulista e Vale.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Arezzo (ARZZ3) ND 10 Bradesco (BBDC4) ND 10 BR Malls (BRML3) ND 10 Cemig (CMIG4) ND 10 Fibria (FIBR3) ND 10 Hypermarcas (HYPE3) ND 10 Pão de Açúcar (PCAR4) ND 10 Petrobras (PETR4) ND 10 Rumo (RUMO3) ND 10 Sabesp (SBSP3) ND 10

XP Investimentos

Desempenho em janeiro: 5,30%

Ações incluídas: Vale e BR Malls.

Ações retiradas: BB Seguridade e Eletrobras.