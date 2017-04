Após corte na Selic, bancos reduzem juros de empréstimos

São Paulo – Logo após o anúncio do corte de 1 ponto porcentual na taxa básica de juros (Selic) nesta quarta-feira (12), Itaú e Bradesco anunciaram redução de juros cobrados em empréstimos.

O Itaú anunciou que repassará integralmente para todos os clientes o corte da Selic. A redução passa a valer a partir do dia 18 de abril e vai atingir os clientes que utilizam o crédito pessoal e o cheque especial.

Além do repasse integral da Selic para quem utiliza as linhas, cerca de 1,2 milhão de clientes com histórico de pontualidade e bom relacionamento com o banco serão beneficiados, também, com uma redução de 3 pontos percentuais na taxa do cheque especial.

No Bradesco, a taxa mínima cobrada no cheque especial foi reduzida de 9,65% para 9,57% ao mês, enquanto a máxima caiu de 13,49% para 13,41% ao mês. No crédito pessoal, a taxa mínima passou de 1,83% para 1,75% ao mês, e a máxima de 7,66% para 7,58% ao mês. As novas condições valem a partir de 17 de abril.

A partir de segunda-feira (17), o Santander irá reduzir a taxa mínima do crédito pessoal de 1,99% para 1,89% ao mês, enquanto a taxa máxima diminuirá de 7,99% para 7,89% ao mês. Já a taxa máxima dos juros para financiamento de veículos será reduzida de 2,79% para 2,69% ao mês.