Aplicativos de transporte dão descontos em dia de greve

São Paulo – Tudo indica que os trabalhadores do transporte público vão entrar em greve nesta sexa-feira (28), e os aplicativos estão de olho nos passageiros que vão ficar sem locomoção.

A 99 vai oferecer duas corridas no valor de até R$ 20 para todos os usuários do app no Brasil que optarem pelo pagamento via aplicativo (corridas pagas no cartão não terão desconto).

O desconto é válido para corridas de carros particulares, o 99POP, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e de táxi em todas as 1.087 cidades brasileiras atendidas pelo aplicativo.

As instruções para aproveitar a promoção da 99 serão publicadas neste site.

A Uber, que não tinha feito nenhuma promoção na última greve, em março, informou que vai oferecer duas viagens de até R$20 de uberPOOL para quem precisar sair de casa em horários de pico (7h às 11h e 16h às 20h).

Para o período da manhã, é preciso aplicar o cupom UBERCOMPARTILHADO1 e para a tarde UBERCOMPARTILHADO2.

A EasyTaxi, que tinha oferecido desconto de R$ 15 na última greve, informou que não tem nenhuma ação planejada desta vez.