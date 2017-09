Abear: tarifas caíram entre 7% e 30% com nova regra de bagagem

São Paulo – As companhias aéreas que já implementaram as novas regras de cobrança por bagagens reduziram tarifas entre 7% e 30%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear). Os dados preliminares foram colhidos entre julho e início de setembro.

O presidente da entidade, Eduardo Sanovicz, considerou que dados das companhias indicam uma tendência de queda, ainda que os números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, não apontem essa tendência porque capturam preços anunciados e são influenciados por questões sazonais, como as férias escolares.

Ainda segundo a Abear, a parcela de passageiros que viaja sem bagagem atingiu 60% ou mais nas companhias. Foi de 65% na Gol, 63% na Latam e 60% na Azul.

A maioria dos que compraram os bilhetes sem bagagem de fato viajaram sem levar malas despachadas, segundo Sanovicz. Isso significa que esses passageiros não pagaram tarifas adicionais de bagagem.

A Abear afirmou que os dados sobre isso ainda são preliminares, mas destacou que, no caso da Gol, houve aumento de 50% no volume de viajantes que não despacham bagagens.