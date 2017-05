8 viagens baratas para fazer no feriadão de Corpus Christi

São Paulo – No meio desse caos político que o país atravessa, vem um respiro por aí: o feriadão de Corpus Christi, entre os dias 15 e 18 de junho. Já está quase passando da hora de planejar sua viagem, não é?

O site Quanto Custa Viajar elaborou uma lista com dicas de viagens baratas para o feriadão. A seleção levou em conta o preço da passagem aérea partindo de São Paulo, já com taxas de embarque, o custo de hospedagem para casal em hotel três estrelas, com boa reputação, e o custo médio diário das atrações.

É uma boa época para ir para o Nordeste, pois é baixa temporada e o valor de hospedagem nessa época é mais barato, apesar do custo alto das passagens aéreas. Nos destinos de serra, o combo “frio + feriado + Dia dos Namorados” encareceu o preço das diárias.

Uma dica para conseguir passagens aéreas mais baratas é buscar cupons de desconto. No site Cuponomia, por exemplo, as companhias disponibilizam até 12 códigos promocionais por mês, que dão até 20% de desconto em voos.

A seguir, confira 8 dicas de viagem barata para fazer no feriadão de Corpus Christi:

Visconde de Mauá (RJ)

A cidade é conhecida pelo turismo de aventura, pelas fazendas criadoras de fungos e pelos espaços de astrologia.

Custo diário com atrações: R$ 130

Diária de hotel: R$ 300

A viagem pode ser feita de carro ou de ônibus a partir de São Paulo.

São Roque (SP)

A cidade é famosa pelas vinícolas e pelos parques naturais.

Custo diário: R$ 123

Diária de hotel para casal: R$ 590

A viagem pode ser feita de carro ou de ônibus a partir de São Paulo.

Ilha do Mel (PR)

A ilha é conhecida pelas praias quase desertas.

Custo diário com atrações: R$ 80

Diária de hotel para casal: R$ 300

Passagem aérea de São Paulo até Curitiba: R$ 424

Circuito das Águas Paulista (SP)

É formado pelas cidades de Serra Negra, Amparo e Jaguariúna.

Custo diário com atrações: R$ 90

Diária de hotel para casal: R$ 361

A viagem pode ser feita de carro ou de ônibus a partir de São Paulo.

Florianópolis (SC)

Custo diário das atrações: R$ 95

Diária de hotel para casal: R$ 133

Passagem aérea a partir de São Paulo: R$ 586

Salvador (BA)

Custo diário das atrações: R$ 91

Diária de hotel para casal: R$ 166

Passagem aérea a partir de São Paulo: R$ 620

Recife (PE)

Custo diário das atrações: R$ 105

Diária de hotel para casal: R$ 128

Passagem aérea a partir de São Paulo: R$ 771

Rio de Janeiro (RJ)

Custo diário das atrações: R$ 138

Diária de hotel para casal: R$ 214

Passagem aérea a partir de São Paulo: R$ 348