8 destinos baratos para viajar no feriado de 12 de outubro

São Paulo – Recém acabou um feriadão e a notícia boa é que o próximo está logo ali: 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Que tal planejar a próxima viagem para daqui a um mês?

A pedido de EXAME.com, o site Quanto Custa Viajar sugeriu dez destinos para viajar mesmo com a grana curta, partindo de São Paulo. A pesquisa sugere roteiros para fazer de carro ou de avião, entre os dias 12 e 15 de outubro, de quinta-feira a domingo.

O levantamento mostra o preço médio diário de hospedagem para duas pessoas, em hotel três estrelas com boa reputação, além de custo médio diário com alimentação em restaurantes baratos, atrações principais e transporte na cidade. Para os destinos aonde é preciso ir de avião, o site também levantou o preço médio da passagem aérea, partindo de São Paulo.

Confira a seguir uma sugestão de oito destinos baratos para sair da rotina no feriadão de outubro:

Para ir de carro ou ônibus

Ilhabela (SP)

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 365 por dia (R$ 185,50 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 90 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: O arquipélago reúne dezenas de praias e cachoeiras com águas transparentes e é um ótimo destino para caminhadas e banhos em meio à Mata Atlântica.

Cunha (SP)

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 260 por dia (R$ 130 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 95 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: Conhecida como a cidade dos ceramistas, Cunha é o destino ideal para quem busca sossego entre as montanhas, os parques naturais e os ateliês entre as ladeiras.

Campos do Jordão (SP)

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 220 por dia (R$ 110 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 105 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: Principal destino de inverno dos paulistas, a 170 quilômetros de São Paulo, a cidade fica mais barata fora da alta temporada. Além do centrinho badalado, a cidade oferece passeios como o mirante da Pedra do Baú e o teleférico até o Morro do Elefante.

Brotas (SP)

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 299 por dia (R$ 149,50 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 105 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: Localizada a aproximadamente 250 quilômetros de São Paulo, Brotas é conhecida como a capital dos esportes radicais do estado.

Para ir de avião

São Luís (MA)

Valor médio da passagem aérea (ida e volta entre São Paulo e São Luís): R$ 727

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 210 por dia (R$ 105 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 83 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: O centro histórico da cidade, de herança portuguesa, é declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A cidade também é a porta de entrada para conhecer o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a aproximadamente 260 quilômetros da capital.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Valor médio da passagem aérea (ida e volta entre São Paulo e Brasília): R$ 619

Preço médio de hotel para duas pessoas em São João d´Aliança: R$ 230 por dia (R$ 115 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 78 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: O destino impressiona pela vegetação do Cerrado, pelas águas cristalinas e pelos paredões de pedra. As trilhas e cachoeiras são os principais atrativos para turistas.

Arraial do Cabo (RJ)

Valor médio da passagem aérea (ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro): R$ 536

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 240 por dia (R$ 120 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 80 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: Comparada ao Caribe, a pequena cidade é privilegiada pelas praias e pelo sol quase o ano inteiro e tem preços mais acessíveis que as vizinhas Búzios e Cabo Frio.

Serra do Cipó (MG)

Valor médio da passagem aérea (ida e volta entre São Paulo e Belo Horizonte): R$ 465

Preço médio de hotel para duas pessoas: R$ 223 por dia (R$ 111,50 por pessoa)

Gasto médio com alimentação, atrações e transporte na cidade: R$ 80 por dia

Por que visitar, segundo o Quanto Custa Viajar: A cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, o Parque Nacional da Serra do Cipó oferece trilhas e cachoeiras e é rico em biodiversidade.