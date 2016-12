7 livros que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro em 2017

São Paulo – Tem dúvidas sobre se a economia irá se recuperar em 2017 e quer garantir que as finanças fiquem organizadas em um cenário incerto? Alguns livros podem te ensinar a lidar melhor com o dinheiro para se proteger contra situações imprevistas e, principalmente, te ajudar a enriquecer ao longo dos próximos anos.

EXAME.com selecionou sete títulos lançados em 2016 que trazem diversas lições sobre finanças. Além de mostrar o melhor caminho para aumentar o patrimônio, as sugestões também podem esclarecer dúvidas de quem está preocupado com a reforma da Previdência, deseja ensinar aos filhos sobre como lidar com as finanças desde cedo e até quem quer continuar a viajar em tempos de crise financeira.

Confira, nas fotos a seguir, sete indicações de livros para o ano que vem.

1 – “A graça do Dinheiro”

Organização: Robert Mankoff

Editora: Zahar

Resumo: O livro reúne quase 400 cartuns publicados na célebre revista The New Yorker entre 1925 e 2009. São crônicas sobre acontecimentos, neuroses e modismos relacionados à vida financeira no século 20, que passam pelo crack da bolsa de Nova York em 1929, a Grande Depressão dos anos 30 e a crise de 2008. As charges também tratam de fenômenos atemporais, como a relação de amor e ódio entre os tomadores de empréstimo e seus bancos e a desconfiança mútua entre os pagadores de impostos e a Receita Federal.

2 – “Empire of Things”

Autor: Frank Trentmann

Editora: Harper

Resumo: O livro aborda a história do consumo desde o Renascimento até a economia global moderna. Visto geralmente como uma exportação dos Estados Unidos, o autor mostra que a cultura do consumo, na verdade, é um fenômeno internacional bem diverso e com uma história mais longa do que costumamos imaginar. O professor de história da Universidade de Londres analisa como a crescente demanda por móveis para a casa, roupas da moeda e conveniência transformou nossa vida e o nosso vício pela posse de cada vez mais bens materiais, passando por temas como desperdício, dívidas, estresse e desigualdade.

3 – “Dinheiro compra tudo? Educação financeira para crianças”

Autor: Cássia D´Aquino

Editora: Moderna

Resumo: Consultora financeira especializada em educação infantil, Cássia D’Aquino apresenta, em formato de almanaque, conceitos de orçamento e planejamento financeiro com uma linguagem simples e divertida para ajudar a criançada a entender o tema. O livro responde perguntas simples, como onde é fabricado o dinheiro e por quê as moedas têm sempre o mesmo formato, e também questões mais complexas, como se o dinheiro compra ou não felicidade.

4 – “Fora da Curva: Os segredos dos grandes investidores do Brasil – e o que você pode aprender com eles”

Organizadores: Pierre Moreau, Florian Bartunek e Giuliana Napolitano

Editora:Portfolio Penguin

Resumo: Organizado pelo investidor Florian Bartunek, pelo advogado e sócio da Casa do Saber Pierre Moreau e pela jornalista Giuliana Napolitano, o livro reúne depoimentos dos maiores investidores do país, como Luis Stuhlberger, Guilherme Aché, Luiz Fernando Figueiredo e Pedro Damasceno (juntos, estes investidores administram cerca de 80 bilhões de reais). Cada um conta sobre sua trajetória, dando lições sobre negócios e aplicações financeiras.

5 – “O que é Previdência Social”

Autor: Luciano Fazio

Editora: Edições Loyola

Resumo: O livro conta um pouco da história da Previdência Social, criada para proteger os trabalhadores contra a perda dos rendimentos de trabalho, e analisa o chamado “déficit”, motivador de propostas de reforma do sistema público de aposentadoria. O objetivo do matemático e especialista em Previdência Social e Gestão de Fundos de Pensão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) é mostrar as diferentes posições no debate, com os respectivos pontos fortes e fragilidades.

6 – “Como viajar sozinho em tempos de crise financeira e existencial”

Autor: Hermés Galvão

Editora: Record

Resumo: O livro busca ser um manual prático para escapar de roubadas, como piores voos, companhias aéreas, hotéis e restaurantes da moda, além de pegadinhas em pontos “turísticos”. Na publicação, o jornalista sugere, num texto bem-humorado e beirando o politicamente incorreto, atalhos para quem deseja sair do lugar-comum e evitar o consumo exagerado. Baseado em suas próprias experiências, Hermés mostra que mesmo a mais simples das viagens pode ser inesquecível. “Nunca deixei de fazer nada por falta de dinheiro”, conclui.

7 – “Eu vou te ensinar a ser rico”

Autor: Ben Zruel

Editora: Gente

Resumo: O livro não busca ser um manual com receitas prontas de como conseguir dinheiro, mas compartilhar experiências da trajetória do autor, que chegou ao Brasil em 1999. Vindo de Jerusalém, Ben Zruel desembarcou no país sem saber pronunciar uma palavra em português com o desejo de ser bem-sucedido. Após um árduo processo de aprendizado, Ben alcançou a independência financeira. Para isso, teve que criar disciplina e separar o “status” da “realidade” quando se trata de finanças pessoais.