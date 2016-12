6 simpatias de Ano Novo para ganhar dinheiro em 2017

São Paulo – Você pode acreditar ou não nas superstições da sabedoria popular, mas elas são, no mínimo, curiosas. Depois de um 2016 conturbado para as finanças de muita gente, é hora de renovar o fôlego.

É claro que só apostar em macetes não é suficiente, você precisa fazer a sua parte. O primeiro passo pode ser anotar tudo que ganha e gasta em uma planilha, para iniciar um controle básico do orçamento.

Mas quem sabe as simpatias a seguir não incentivam a determinação, ou, pelo menos, fazem você se divertir?

1) Segurar uma moeda ao cumprimentar as pessoas

A sabedoria popular sugere cumprimentar as pessoas na ceia de Ano Novo com uma moeda, sempre com a mão direita. Assim, o ato ajudaria a atrair bonança para você e para os outros.

Alguns dizem que a superstição só vale depois da meia-noite e que há uma exigência para o macete funcionar: cumprimentar o outro com a mesma mão que segura a moeda. Também vale entregar moedas para as pessoas.

2) Guardar sementes de romã, louro e dinheiro na carteira

A lenda diz que romã é a fruta da abundância, especialmente suas sementes. Por isso, aconselha comer sete romãs e guardar as sementes na carteira. Como toda sabedoria popular, há controvérsias: alguns recomendam guardar as sementes até o dia seguinte, outros durante todo o ano, em um pacotinho.

Mas por que sete? Alguns dizem que é por causa dos sete dias de semana. Outros, que é pelos sete chacras, pontos de energia do corpo. Ainda dá para guardar doze, uma para cada mês do ano.

Segundo a lenda, a simpatia só funciona com notas de dinheiro na carteira. Folhas de louro, símbolo de prosperidade, também ajudam. A romã pode ser substituída por uva.

3) Plantar sementes de girassol e uma moeda

Diz a lenda que plantar sementes de girassol com uma moeda embaixo da terra ajuda a fazer o dinheiro florescer. A receita diz o seguinte: em um vaso com terra, devem ser colocadas sete sementes de girassol e uma moeda dourada.

Para potencializar os efeitos, dizem que vale enterrar na mesma mistura uma pedra pirita, conhecida por atrair dinheiro, e polvilhar a terra com canela.

4) Abusar da cor amarela

A cor amarela lembra ouro e representa riqueza. Segundo a simpatia, na virada, vale usar qualquer roupa amarela, até a calcinha ou a cueca.

A cor também está presente em outras superstições, inclusive para decorar a casa. Uma delas manda encher um vaso amarelo de água, misturar mel e noz moscada e colocar girassóis ou rosas amarelas.

5) Comer lentilha na ceia de Ano Novo

Um dos alimentos mais antigos da dieta humana, a lentilha é símbolo de fartura, talvez pelo seu formato redondo e achatado, parecido com uma moeda. A lentilha é mencionada até no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, como um grão valioso.

6) Colocar ramos de trigo sobre a mesa

Outra simpatia popular aconselha colocar ramos de trigo sobre a mesa. O cereal é símbolo da fartura, presente em parábolas bíblicas.