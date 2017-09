5 aplicativos que te ajudam a comprar ou vender um carro

São Paulo – Quem quer vender ou comprar um carro encontra hoje uma infinidade de classificados pela internet. Mas alguns aplicativos podem ajudar a organizar melhor as buscas por um carro novo ou a responder rapidamente a interessados pelo automóvel.

Alguns dos apps pertencem sites de classificados, nos quais a compra ou venda geralmente é feita sem intermediários, o que pode torná-la mais rápida, mas, por outro lado, oferecer pouca proteção contra vendedores mal-intencionados.

Já outras ferramentas são oferecidos por startups como a Instacarro e Car4Sale, que, de olho neste problema, se posicionam para intermediar as negociações, mas buscam fazer com que estas operações não deixem de ser eficientes, usando o modelo de leilão online.

Entre os diferenciais que os aplicativos para celular oferecem estão: preços que podem ser usados como referências nas consultas, comparações de modelos em tabela personalizada, localização de ofertas mais próximas do endereço do usuário, alertas sobre novos anúncios e acompanhamento de lances.

Conheça abaixo as vantagens oferecidas por cinco aplicativos na hora de comprar e vender um carro:

Tabela FIPE – Preço de Veículo

O aplicativo permite consultar a tabela Fipe, usada como referência por mostrar os preços de venda de modelos efetivamente praticados no mercado. As buscas podem ser feitas por marca, modelo, ano e versão.

Disponível para modelos com o sistema Android

iCarros

É possível comparar diversos modelos de carro no app colocando todas as informações em uma tabela. O portal de classificados também permite buscar as ofertas mais próximas por meio do recursos de geolocalização. O iCarros ainda compara a performance de modelos zero quilômetro e também oferece um simulador de financiamento. Os anúncios exibem informações completas, como preço, quilometragem e fotos.

Disponível para modelos com o sistema iOs e Android

Webmotors

O aplicativo permite salvar anúncios em uma página de favoritos, comparar rapidamente os preços dos carros anunciados com os da tabela Fipe e entrar em contato imediato com anunciantes. É possível configurar alertas quando uma oferta da preferência do usuário aser anunciada no site. A busca pode ser realizada por marca, ano, preço ou quilometragem. Os anúncios têm informações detalhadas, como número final da placa e se aceita trocas, além de dados para contato.

Disponível para modelos com o sistema iOs e Android

Car4sale

No aplicativo da startup, os vendedores podem acompanhar os lances dados pelo seu veículo enquanto os compradores podem fazer suas propostas. O preço inicial é definido pelo sistema da startup. No app, os vendedores podem visualizar valores de carros semelhantes negociados nos últimos leilões antes de colocar o seu veículo à venda na plataforma.

Para começar a receber ofertas de compradores de todo o país, basta que os vendedores insiram os dados gerais do veículo na plataforma (ano, foto, placa, quilometragem, estado e município, se há ou não defeitos e/ou opcionais). Antes da entrega, o carro passa por uma vistoria, para que todos os itens descritos pelo vendedor sejam inspecionados. A startup tem parcerias com despachantes e convênios com transportadoras, que são pagas pelo comprador.

Disponível para modelos com o sistema iOs e Android

Instacarro

O aplicativo da startup permite acompanhar os lances dados pelo veículo nos leilões. Em modelo semelhante ao da Car4Sale, a empresa faz uma avaliação rápida, porém rigorosa, do veículo antes de vendê-lo por meio de um leilão online para centenas de lojas e concessionárias do país. A promessa é de que todo o processo dure apenas uma hora, incluindo o pagamento. Assim que o cliente aceita o lance oferecido, deve ir ao cartório para assinar o documento de transferência do carro e levá-lo ao escritório da startup para receber o dinheiro.

Disponível para modelos com o sistema iOs e Android.