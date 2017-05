1ª prestação da casa própria custa o dobro que aluguel em SP

São Paulo – Pagar aluguel é jogar dinheiro no lixo? É melhor trocar o aluguel pela prestação da casa própria? Cuidado com esse senso comum. A primeira prestação do imóvel financiado custa o dobro que o aluguel em São Paulo, em média, e a parcela só fica mais barata que a locação no 20º ano de um financiamento de 30 anos.

Os dados são de um levantamento do portal imobiliário Properati, que comparou o preço médio de aluguel com o valor médio da parcela do financiamento de um apartamento de 60 metros quadrados, em 15 bairros de São Paulo. Em alguns bairros, o valor da primeira prestação custa até quatro vezes o preço médio do aluguel.

A pesquisa considerou que o imóvel foi financiado pela tabela SAC, em que o valor das parcelas diminui ao longo do tempo e a amortização dos juros é constante.

O levantamento simulou um financiamento na Caixa, de um apartamento de 60 metros quadrados, para um homem de 35 anos, com 20% de entrada e prazo de 30 anos. O Custo Efetivo Total, que inclui a taxa de juros, o seguro e outras taxas administrativas, foi de 9,7% ao ano.

A seguir, veja uma simulação do custo do aluguel e do financiamento em 15 bairros de São Paulo:

Bairro Valor médio do imóvel Valor médio da 1ª prestação (com juros e taxas) Valor médio do aluguel Prazo médio em que a prestação fica mais barata que o aluguel Bela Vista R$ 531.951 R$ 4.342,32 R$ 2.906 14 anos Brasilândia R$ 288.030 R$ 2.351,19 R$ 1.205 20 anos Centro R$ 463.361 R$ 3.782,42 R$ 2.241 17 anos Cidade Dutra R$ 268.270 R$ 2.189,89 R$ 781 27 anos Lapa R$ 552.407 R$ 4.509,30 R$ 2.170 22 anos Limão R$ 347.098 R$ 2.833,36 R$ 1.413 21 anos Perdizes R$ 572.224 R$ 4.671,07 R$ 2.309 21 anos Pinheiros R$ 689.624 R$ 5.629,41 R$ 3.206 18 anos Pirituba R$ 360.422 R$ 2.942,13 R$ 1.355 22 anos República R$ 412.735 R$ 3.369,16 R$ 1.759 20 anos Santo Amaro R$ 532.379 R$ 4.345,81 R$ 2.329 19 anos Socorro R$ 363.423 R$ 2.966,62 R$ 1.619 19 anos Sé R$ 282.715 R$ 2.307,80 R$ 1.239 19 anos Tatuapé R$ 429.349 R$ 3.504,78 R$ 1.711 21 anos Vila Formosa R$ 383.417 R$ 3.129,84 R$ 1.368 23 anos

Quando comprar ou alugar imóvel

O levantamento mostra que até em São Paulo, a cidade com o aluguel mais caro do Brasil, alugar imóvel é bem mais barato do que financiar a casa própria.

“Financeiramente, não compensa mais comprar imóvel. A tendência é que os imóveis fiquem cada vez mais caros, com menos espaço na cidade para construir”, explica o responsável pela pesquisa, Wagner Freitas, diretor do Índice Properati-Hiperdados.

Ou seja, ter a casa própria não é mais sinônimo de sucesso financeiro, como era na época dos seus pais ou avós. “Há um mito de que sair do aluguel é melhor, mas é preciso fazer a conta antes de tomar essa decisão”, orienta o especialista em crédito Marcelo Prata, fundador do site Canal do Crédito.

É claro que essa escolha de adquirir ou não a casa própria vai muito além da questão financeira. Ela envolve sonhos e depende do seu projeto de vida, mas é importante colocar todas as questões na balança.

“Não adianta ter um imóvel e não ter renda para se sustentar no futuro. Lembre que esse não é um investimento, é um passivo, pois você terá despesas com ele”, alerta Prata.

Se decidir financiar uma casa própria, procure dar a maior entrada possível e não se preocupe em quitar a dívida logo, já que, no Brasil, a taxa de juros é a mesma durante todo o período do parcelamento. O mais importante é que a prestação caiba no seu orçamento.