10 vídeos para quem quer financiar um imóvel sem dor de cabeça

São Paulo – Você está pensando em financiar um imóvel, mas acha o processo muito complicado e não quer ter dor de cabeça com isso? Calma, não há motivos para desespero. Com o planejamento adequado, é possível se organizar para ter uma casa nova que caiba no seu bolso.

O primeiro passo é ter certeza se este é, de fato, o melhor momento para você financiar um bem de valor alto. Lembre-se de que, com a operação, você comprometerá parte do seu orçamento mensal durante muito tempo.

Para te ajudar a tomar a melhor decisão, EXAME.com lista abaixo 10 vídeos com dicas sobre financiamento imobiliário com o especialista Marcelo Prata, fundador dos sites Canal do Crédito e Resale.com.br.

1) Devo me desesperar se não financiei um imóvel até os 30 anos?

2) Quais cuidados devo tomar antes de financiar um imóvel?

3) Em quantos meses posso financiar um imóvel?

4) É seguro solicitar um financiamento imobiliário online?

5) Construtora pode me obrigar a financiar por um banco específico?

6) Posso usar o FGTS de dependente para amortizar meu financiamento?

7) Posso financiar um imóvel mesmo tendo um consignado?

8) Posso fazer portabilidade de um financiamento imobiliário?