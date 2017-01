10 destinos baratos para passar o Carnaval

São Paulo – Falta pouco mais de um mês para o Carnaval e as passagens aéreas para os destinos mais procurados já estão nas alturas. Mas não desanime. Os preços bons estão longe dos bloquinhos famosos e das praias conhecidas, porém perto de cachoeiras, parques ecológicos e paisagens serranas.

Ainda há alternativas em conta e nem tão conhecidas para viajar de carro, ônibus ou avião e ficar perto da natureza, partindo de São Paulo. É o que mostra o levantamento a seguir, elaborado pelo site Quanto Custa Viajar.

A pesquisa mostra o custo médio diário na cidade, incluindo alimentação, transporte e passeios, e o preço da diária em hospedagem com boa reputação. Para onde é preciso ir de avião, também mostra o custo da passagem aérea.

Confira a seguir dez destinos com bom custo-benefício para viajar no Carnaval, partindo de São Paulo:

São Thomé das Letras (MG)

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 100

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 262

Por que visitar: Destino procurado para quem quer recarregar as energias, o local é conhecido por ser místico. Cachoeiras e construções de pedras são as principais atrações.

Capitólio (MG)

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 100

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 350

Por que visitar: A dica é aproveitar canyons e cachoeiras, o melhor da região. O Lago de Furnas é a principal atração da cidade.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 90

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 300

Por que visitar: A região é montanhosa e tem várias trilhas e cachoeiras.

Monte Verde (MG)

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$120

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 366

Por que visitar: A região serrana é conhecida como a Campos do Jordão de Minas Gerais.

Penedo (RJ)

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$135

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 120

Por que visitar: A cidade é de colonização finlandesa, na região serrana do Rio de Janeiro. Há rios e cachoeiras nas proximidades, na estância turística São José do Barreiro. É melhor se hospedar em Resende, cidade vizinha com mais opções e hospedagem mais barata.

Palmas (TO)

Passagem aérea (ida e volta, partindo de SP): R$ 651

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 150

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 170 –

Por que visitar: Para os mais aventureiros, é possível alugar um carro 4×4 e conhecer por conta própria a região de conservação ambiental Jalapão. Há também opções de contratar guias, que encarecem o passeio, mas é mais barato contratá-los em agências locais

Brasília (DF)

Passagem aérea (ida e volta, partindo de SP): R$ 673

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 155

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 220

Por que visitar: Além de aproveitar a capital do país vazia, é possível alugar um carro e conhecer a reserva ecológica Chapada Imperial

Belo Horizonte (MG)

Passagem aérea (ida e volta, partindo de SP): R$ 328

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 110

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 156

Por que visitar: A cidade tem diversos museus é próxima ao centro de arte contemporânea de Inhotim

Morretes (PR)

Passagem aérea até Curitiba (ida e volta, partindo de SP): R$ 639

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 95

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 155

Por que visitar: Só o passeio de trem de Curitiba para Morretes já vale a pena (custa R$ 166 a ida e a volta). A cidade de Morretes é pequena, mas charmosa e cheia de atrativos naturais em seu entorno.

Bom Jardim da Serra (SC)

Passagem aérea até Joinville (ida e volta, partindo de SP): R$ 444

Custo médio diário (alimentação, transporte e passeios): R$ 110

Diária em hotel três estrelas para casal: R$ 300

Por que visitar: Vale a pena alugar um carro para quem gosta de apreciar a paisagem na estrada, que inclui a famosa Serra do Rio do Rastro. É recomendado fazer o trajeto pelo interior, pois é provável que a rota pelo litoral esteja engarrafada no Carnaval