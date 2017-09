Dados & Ideias – jovens estão mais engajados e independentes

Uma pesquisa inédita da consultoria paulistana Consumoteca com 3 000 jovens de 17 a 21 anos, de todas as regiões do país, mostra que três quartos deles não têm posição definida nem opinião formada sobre a orientação política. Entre os demais, o conjunto de entrevistados alinhados às ideias de direita (12% do total) é maior do que os de esquerda (8%) e os de centro (5%). Apesar de alheios aos polos ideológicos, a pesquisa revela uma juventude interessada nos rumos do país: 61% dizem seguir políticos em redes sociais e 58% afirmam defender alguma causa social publicamente. No topo dos temas preferidos para a militância está a igualdade racial: um terço dos entrevistados levanta a bandeira. A maneira de expressar uma posição política é essencialmente virtual: seis entre dez jovens militantes debatem o assunto em redes sociais e quase metade deles compartilha ali as ideias que defende.

GOVERNANÇA NA BOLSA

O que ainda falta ao novo mercado

Em tempos de Lava-Jato expondo publicamente práticas escusas no capitalismo brasileiro, a realidade é que a maioria das empresas no país ainda precisa avançar no campo da ética e na garantia de transparência nos processos de trabalho. Isso vale até mesmo no Novo Mercado, a lista das empresas com os padrões mais elevados de governança entre as que têm capital aberto na B3 (antiga BM&F Bovespa). Um levantamento recente do escritório de advocacia paulistano JR Amaral, especializado em direito empresarial, mostra que, de 114 companhias pertencentes ao seleto grupo da bolsa, somente 33% têm departamento de compliance. A escassez de áreas internas dedicadas a fiscalizar o cumprimento das leis é maior nas empresas industriais: nenhuma das sete integrantes do Novo Mercado conta com esse tipo de departamento. Proporcionalmente, o setor mais transparente é o agronegócio: das nove companhias com capital aberto, 55% já têm esse tipo de estrutura.

MERCADO DE TRABALHO

Menos labuta, mais curtição

O avanço tecnológico dos jogos online ocorrido na última década pode estar por trás de uma tendência do mercado de trabalho nos Estados Unidos: a mão de obra está dedicando menos horas do dia às atividades laborais e cada vez mais ao lazer. O fenômeno é mais intenso entre trabalhadores homens de até 30 anos — público mais evidente dos videogames. A hipótese está num estudo recente do National Bureau of Economic Research, centro de estudos sediado em Washington. Com base em estatísticas do Departamento do Trabalho americano, a pesquisa analisou a evolução de horas trabalhadas por homens e mulheres dos 21 aos 30 anos e dos 31 aos 55 ao longo de 11 anos. Entre os homens jovens a queda nas horas trabalhadas foi de 6%. O aumento no ócio, de 4%. Nos demais grupos pesquisados, a variação no uso das horas não chegou a 3% no mesmo período.