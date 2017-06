Inscrições para Guia EXAME de Sustentabilidade 2017 estão abertas

São Paulo – As inscrições para o Guia EXAME de Sustentabilidade estão abertas e se encerram no dia 30 de junho.

Todas as participantes da mais relevante e abrangente pesquisa sobre práticas de responsabilidade corporativa do país recebem, ao final do processo, um completo relatório de desempenho.

Esse relatório revela o status da companhia por dimensão, critérios e indicadores, assim como as médias de todo o universo pesquisado e também das empresas destacadas em seus respectivos setores.

Em sua última edição, o Guia teve 190 participantes e apresentou as 69 empresas mais sustentáveis do país, as 19 melhores por setor e os destaques em dez temas-chave.

Para mais informações e para se inscrever, clique aqui.