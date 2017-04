EXAME abre inscrições para o Guia de Mulheres na Liderança

São Paulo — A revista EXAME, em parceria com a associação Women in Leadership in Latin America (WILL) e apoio técnico da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), inicia as inscrições para a primeira edição do mais abrangente estudo para identificar as empresas mais bem-sucedidas na promoção de mulheres na liderança no país.

A pesquisa vai avaliar as melhores práticas e políticas que estimulem a diversidade de gênero em todos os níveis hierárquicos das empresas. Para participar é necessário preencher um questionário online, que começa com o cadastro da empresa no formulário de inscrição.

Todas as informações prestadas serão confidenciais e processadas pela equipe de pesquisadores da FGV-SP. Ao final do processo, os finalistas receberão convite para conceder entrevista para produção de uma reportagem especial.

As principais vantagens para quem participa:

Auto-diagnóstico — Todas as empresas participantes, independentemente do desempenho no questionário, receberão, após a publicação, um relatório exclusivo com as estatísticas de todos os participantes – com recortes setoriais e por porte de empresa

Exposição da marca — As empresas finalistas serão destacadas numa reportagem a ser publicada na revista EXAME, a maior e mais influente revista de negócios do país

Disseminação de boas práticas — Com a publicação da reportagem, a participação das empresas contribui para a difusão de boas práticas de gestão de pessoas no país

A participação é gratuita e o prazo final para preenchimento é 12 de maio.