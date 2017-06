Eike Batista, o campeão dos campeões de uma farsa

São Paulo — Finalmente lá se foi — e agora de uma vez por todas, ao que parece — o colossal empresário que nunca existiu. Ou melhor: Eike Batista existiu, sim, mas só como estrela dos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, no coração do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e na mídia brasileira — que acreditaram, com dinheiro público e com uma portentosa cachoeira diária de notícias, em suas obras, projetos e bilhões imaginários.

Mesmo depois que faliu, como acontece obrigatoriamente com empresas feitas de fumaça, continuou sendo levado a sério: ultimamente se anunciava que ele poderia voltar ao topo do empresariado nacional, agora como produtor de uma nova e revolucionária pasta de dentes. Mas, da mesma forma que não conseguiu anular as realidades financeiras, Eike não pode evitar seu encontro com o Código Penal Brasileiro. Ele não era apenas o autor de uma farsa; segundo as autoridades judiciárias, entrou no terreno do crime.

Hoje, acusado de corrupção ativa, com traje de preso e cabeça raspada, é mais um inquilino do sistema penitenciário nacional — onde, por sinal, também reside no momento o ex-governador Cabral, visto pelo Ministério Público como uma espécie de ladrão serial, por prática múltipla e descontrolada de corrupção, incluindo negociatas com o futuro e inexistente maior empresário do Brasil e do mundo.

O desabamento de Eike é uma lição evidente sobre o que o capitalismo tem de pior no Brasil: a plena aceitação de situações de incesto entre governantes em busca de vantagens materiais ou políticas e homens de negócios que querem enriquecer tirando dinheiro do Erário público. Para que se matar de trabalho na competição pelo mercado? Isso é coisa de otário. O empresário esperto pega o atalho que leva direto ao cofre do governo. Talvez ninguém tenha representado tão bem esse papel nos governos de Lula e de Dilma, ao longo de 13 anos e meio, quanto Eike Batista.

Foi um herói nos dois mandatos de Lula, o empresário-modelo que estava ensinando ao resto do mundo o que é capaz de fazer um brasileiro de fibra. Foi considerado um exemplo e um orgulho por Dilma. O ex-governador Sérgio Cabral chegou a compará-lo a Henry Ford e a Steve Jobs — eis aí, dizia ele, um homem que estava tornando possível o crescimento e a distribuição de renda, ao mesmo tempo, no Brasil de seus patronos e aliados na Presidência da República.

Eike era o modelo, então, do “campeão nacional” — segundo a teoria econômica do PT, o homem de negócios que os governos deviam eleger como capaz de conquistar o mundo, ajudar o Brasil e promover a igualdade. Por essas razões, teria direito a receber todo o dinheiro público que pedisse mais o apoio do governo a seus projetos, mesmo que fossem apenas maquetes, como em geral eram as grandes “obras estruturantes” de Eike.

É ruim na teoria e pior na prática. No caso de Eike Batista, tudo foi, simplesmente, um desastre. No auge de sua carreira de santo do governo e da imprensa, chegou a arrancar 200 milhões de reais do BNDES para “reformar” o Hotel Glória, no Rio de Janeiro, um negócio que não tinha nada a ver com o centro de sua atividade empresarial como minerador e explorador de petróleo. Foi festejado, na ocasião, como salvador do patrimônio histórico do Rio.

Na vida real, os 200 milhões sumiram e o hotel continua exatamente a ruína que era antes. Nessa época, o “campeão nacional” podia tudo. Na mídia, Eike sempre iria fazer alguma coisa prodigiosa. Iria comprar a General Motors. Iria ser sócio do rei da Arábia Saudita. Iria construir uma ponte transoceânica entre o Brasil e a Europa. Era o que se podia ler, ouvir e ver todos os dias; ninguém se preocupava, então, em saber o que ele realmente tinha feito.

De tudo isso só sobrou, além do prejuízo, uma coleção de fotos de Lula, Dilma, Cabral e Eike em atitude de veneração mútua, com cara de quem está adorando o Menino Jesus ou Nossa Senhora. São acessíveis na internet, porque não aparecem na mídia. É 100% constrangedor.