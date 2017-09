As 100 pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil

São Paulo — Na 12ª edição da pesquisa Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem, realizada pela consultoria Deloitte em parceria com EXAME, 100 companhias se destacaram pela proeza de crescer mesmo em anos difíceis como os últimos. Juntas, essas companhias faturaram 7,3 bilhões de reais em 2016, crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Neste ano, foram 291 inscritos de todas as regiões do país.

Para concorrer, as PMEs têm de ter receita líquida anual entre 5 e 500 milhões de reais, não estar vinculada a um grupo empresarial com receita líquida consolidada igual ou superior a 2 bilhões de reais e estar em fase operacional há pelo menos cinco anos.

Confira, a seguir, a lista das 100 Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem no Brasil.