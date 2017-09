São Paulo — Com 23 anos de experiência no canal HBO, Emilio Rubio, presidente para a operação na América Latina, tem pela frente o que deve ser o maior desafio de sua carreira: tornar o app da HBO popular na região. A estratégia é manter a presença nos canais tradicionais por assinatura e também chegar diretamente à parte do público com a opção digital. Leia a seguir trechos da entrevista que Rubio concedeu a EXAME por telefone.

Exame – Qual é o tamanho do impacto das plataformas digitais na indústria da televisão?

Rubio – É enorme. É algo que não pode ser medido pelos números de audiência hoje. Os números não mostram ainda um movimento dramático. Mas, indiscutivelmente, esse é o movimento que veremos crescer nos próximos anos. Essa é uma questão à qual todas as empresas do setor precisam dar atenção. Afinal, todos estamos competindo pelo tempo que as pessoas investem em entretenimento.

Exame – Em que estágio está o mercado latino-americano?

Rubio – Em regiões nas quais a penetração da banda larga é maior, como nos Estados Unidos, a transição começou há mais tempo. No entanto, na América Latina o ritmo de crescimento das assinaturas de TV a cabo é inferior ao ritmo de crescimento do número de usuários de banda larga. Isso também mostra uma elevação do consumo de vídeo na internet.

Exame – Esse é um movimento que afeta a todas as empresas de TV indistintamente?

Rubio – Nem todas conseguirão fazer essa transição para o digital. Tudo vai depender de fatores como a força da marca.

Exame – Em sua visão, como deverá ser o setor da TV na América Latina em cinco anos?

Rubio – Teremos as empresas presentes hoje e novos competidores. E veremos os vídeos sob demanda ganhando uma fatia de mercado cada vez maior. Hoje temos 90% do mercado em TV aberta e 10% nos demais segmentos. Em cinco anos, acredito que teremos algo como 60%/40% ou 70%/30%. Tudo dependerá da rapidez com que a infraestrutura de banda larga vai crescer. É por isso que estamos trabalhando em vários mercados para permitir que os consumidores possam comprar apenas o app da HBO. Isso já é possível na Colômbia, no México, na Argentina e, como parte de nossa estratégia de lançamento, será disponibilizada no Brasil num futuro próximo.