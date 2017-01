Você está pronto para ter uma loja virtual? Faça o teste

São Paulo – Ter uma loja virtual se tornou a opção de negócio preferida de muitos: além dos seus produtos e serviços poderem chegar aos olhos do público-alvo que está mais distante do local de produção (inclusive, até em outro país), esses tipos de empreendimento costumam apresentar um investimento inicial menor do que o visto em lojas físicas, por exemplo.

Mas não por isso há uma menor exigência de capacitação: é preciso saber se você está realmente preparado para empreender no ramo do comércio eletrônico antes de sair investindo.

Por isso, disponibilizamos abaixo um check-up sobre seus conhecimentos e habilidades no ramo. O teste foi elaborado pela Agência Mestre, focada em marketing digital de performance, exclusivamente para EXAME.com.