Você está pronto para ter sua própria loja? Descubra

Será que eu sirvo para ter minha própria loja?

Empreender é um desejo da quase totalidade das pessoas e que se acentua em tempos de desemprego em alta. Ser o dono do próprio negócio, ter flexibilidade na agenda, coordenar sua rotina, ganhar dinheiro e não ter chefe é um sonho. Ou uma utopia?

Indo além dessas premissas, ver o próprio negócio rodando – e de maneira positiva – é uma conquista que se obtém no longo prazo, resultado de um caminho percorrido com muita luta e planejamento. Engana-se quem pensa o contrário.

Quem empreende não tem um chefe, tem vários. Numa loja, especificamente, cada cliente atendido – entendendo cliente, aqui, tanto no âmbito externo, onde estão os consumidores finais, quanto no interno, ao formar uma equipe que trabalhará em conjunto com o empreendedor.

A satisfação precisa reinar nas duas pontas. Sinceridade e seriedade são fundamentais para atingir as respectivas expectativas, considerando a realização constante de planejamentos e revisão assídua dos planos para fazer dos desejos, algo concreto, palpável.

Veja se você tem o perfil necessário

Dessa forma, muito mais do que ter o valor para se investir numa loja, é fazer uma autoanálise para checar se sua capacidade profissional condiz com as veias empreendedoras necessárias para tocar o negócio.

Você precisa ser realista e conservador, fazendo sempre as contas para manter a saúde da empresa. Ou seja, muito sangue frio e muita cautela.

De todo modo, nem sempre é preciso ser um empreendedor nato para abrir um negócio. Apenas 3% das pessoas no mundo têm esse gene. Você precisa, sim, saber e gostar de se relacionar com pessoas: clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, entre outros; ter disponibilidade para correr riscos; não se desesperar nos momentos de baixa; e manter-se automotivado e sonhador.

Isso porque o empreendedor é aquele que não desanima na primeira queda ou derrota. Todo empreendedor de sucesso já enfrentou muitas derrotas antes de obter seu sucesso – aprendeu com elas, cresceu e conquistou um “lugar ao sol”.

Agora, parta para a ação

Com isso em mente, o primeiro passo é começar pelo mercado: para quem vou ofertar, o quê e como, estudando o nicho em que se deseja investir (existe demanda?), a concorrência, os diferenciais e conceito do negócio, criando uma proposta de valor para circundar a nova operação.

Depois, listar os aspectos operacionais e financeiros, que vão desde entrega, fornecedores, margens, investimentos necessários (e de onde sairá: se próprio, de sócios ou de instituição financeira), capital de giro, análise do prazo de retorno, entre outros.

Lembrando sempre de ser conservador para estar preparado, estudando a macroeconomia e montando estratégias para possíveis situações, positivas e negativas.

Para quem não se sente seguro a fazer todas essas contas ou não consegue, existem coaches ou consultorias que podem auxiliar nesses processos e autoanálise. Outra opção é investir em franquias, em vista que há um suporte do franqueador por trás, que ajuda a diminuir os riscos e os gargalos.

Buscar pessoas capacitadas que o auxiliem nos seus pontos fracos (sejam gerentes, sócios ou mesmo a franqueadora) ajudam na melhor gestão do negócio, mas vale sempre a máxima “O olho do dono engorda o gado” – ficar de olho e sempre presente no dia a dia da empresa é o que vai fazer ela crescer e fazer todo o esforço valer a pena.

Por isso, não tenha medo de arriscar: aprenda, inspire-se, estude e, por fim, empreenda.

Angelina Stockler é sócia-diretora da consultoria ba}STOCKLER.

