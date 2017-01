Veja quais são as 50 maiores redes de franquia do Brasil

São Paulo – Na hora de procurar uma boa franquia para se investir, um dos critérios que está no topo da lista dos futuros empreendedores é o nome da marca. Mesmo que reputação não seja garantia de sucesso, o fato de sua marca ser conhecida pode atrair mais clientes para o negócio e dar uma certa segurança ao investir, por exemplo.

Se você está de olho em ser representante de alguma das marcas que estão na boca do povo, vale a pena conferir o novo estudo as “50 Maiores Maiores Marcas de Franquias no Brasil”, elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Para elaborar o ranking, foi levado em consideração o número total de unidades que cada marca possui. A pesquisa considerou apenas as franqueadoras associadas à ABF – 1 300 redes, que representam 60% do faturamento do setor.

Dez setores de franquias entraram na análise: Alimentação; Casa & Construção; Comunicação, Informática e Eletrônicos; Hotelaria e Turismo; Limpeza e Construção; Moda; Saúde, Beleza e Bem-estar; Serviços Automotivos; Serviços Educacionais; e Serviços e Outros Negócios.

Como esperado, o tradicional segmento de Alimentação é o mais representativo no estudo: 36% das maiores marcas de franquia do Brasil são dessa área. Outros setores de grande presença são o de Serviços Educacionais (18% da marcas), Moda (14%) e Saúde, Beleza e Bem-Estar (12%).

Cabe destacar também que a maioria das grandes franqueadoras possuem anos de experiência e reconhecimento: 64% delas atuam no mercado há mais de dez anos, enquanto 49% receberam o Selo de Excelência em Franchising mais de dez vezes.

Já quanto à forma de atendimento, tais negócios apostam nas lojas físicas: o modelo é adotado por 94% das marcas. “Especialmente no franchising, acreditamos que o local físico é um grande concretizador dos valores da marca, da experiência de consumo e do relacionamento com o cliente”, informou Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da ABF, em comunicado.

Confira, a seguir, as fotos das 50 maiores marcas de franquia do Brasil e seus números de unidades:

