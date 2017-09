Um ponto esquecido, mas fundamental para o sucesso da franquia

São Paulo – Se você está pesquisando franquias para investir, já pensou em perguntar ao franqueador qual é o propósito da marca dele? Se não pensou, deveria. De acordo com a consultora especialista em franquias Cláudia Bittencourt, esse é um ponto fundamental para o sucesso de marcas que atuam no modelo de franquias.

Tão importante que a consultoria Bittencourt decidiu fazer uma pesquisa com cem redes para saber como essas marcas definem o seu propósito e como isso é percebido pelos franqueados associados. A pesquisa dará origem ao Top 25, lista das melhores franquias de acordo com esse quesito, que será divulgada daqui duas semanas.

Mas afinal, o que devemos entender por propósito, e por que afinal ele é tão importante assim para uma marca?

“ O propósito traz a essência da empresa, o motivo pelo qual ela existe, que vai além de gerar resultados. Quando decidimos expandir por franquias, esse propósito precisa estar muito claro para que os franqueados entrem sabendo qual é esse propósito, e assim se engajem e transmitam isso na ponta com os clientes”, explica Cláudia Bittecourt.

EXAME conversou com a especialista para entender um pouco mais sobre o tema. Leia abaixo:

Qual a importância de uma rede de franquias focar em propósito?

O propósito não tem a ver com o produto, tem a ver com a razão de ser da marca. Uma pergunta básica que se faz nessa pesquisa foi: Que falta ela faria na humanidade, se deixasse de existir? É algo mais amplo do que produto, qualidade, missão, visão e valores, é algo que mexe com a vida das pessoas.

E a franquia coloca sua marca nas mãos de terceiros. Por isso, é importante que vá o conjunto completo: propósito, valores, produtos. Imagine o Boticário, que tem 3 mil franqueados, se a marca não tem claro o seu propósito, cada um na ponta pode agir de uma forma diferente contrariando o que os donos da marca criaram lá no início.

E esse propósito não é um discurso, é uma prática que o franqueador precisa ter no dia a dia para dar o exemplo.

Como isso deve ser considerado pelo empreendedor que busca uma franquia para investir?

E a nova geração está muito em busca disso, quer saber o que tem por traz das emrpesas, que objetivo maior ela tem além de ter lucro, é geração informada, conetada, ao que estfaz diferença no mundo e na vida das pessoas, é iportante pras empresas e pra franquias muito mais.

Ele deve perguntar, deve conhecer a essência da empresa, perguntar de forma clara mesmo. Nessa pesquisa vimos que existem empresas que têm um propósito, mas não estão sabendo traduzir isso para o mercado. E a nova geração está muito em busca disso, quer saber o que tem por trás das empresas, que objetivo maior elas tem além de ter lucro.

Ele deve conversar com o franqueador e, se o negócio for bom, mas não tiver um propósito definido, o empreendedor pode propor para a marca fazer essa definição.

A gente sabe que muitas vezes o candidato olha mais para o preço da franquia do que para detalhes como esses. O que vale mais a pena: investir numa franquia que se possa pagar, mas que não tenha uma estrutura como essa, ou se endividar para poder pagar uma franquia mais estruturada?

Ter propósito não significa que a franquia é mais cara. Tem a ver com uma empresa que se sustenta mais ao longo do tempo, porque ela tem um norte, um rumo claro definido. Acho que jamais o candidato deve entrar no negócio pelo preço, nem a franqueadora deve vender a franquia só porque aquele empreendedor pode pagar, mesmo que não tenha as características necessárias para manter o negócio, como honestidade e proatividade.

Também não vale a pena se endividar. É melhor aguardar mais, pesquisar mais, até encontrar algo que caiba no bolso, tenha esse conjunto e que se sustente no mercado. Não vale entrar em qualquer empresa. É um dinheiro que a pessoa economizou a vida inteira, que vai sustentar a família dela, então tem que ir com muito cuidado.

Ser franqueado é para qualquer um que queira empreender?

A franquia é pra qualquer pessoa que queira empreender. Mas hoje as franquias estão muito atentas em colocar na rede franqueados que tenham capacidade financeira e o perfil para operar o negócio. Tem franquia para todo tipo de franqueado. Nem a franquia nem o franqueado deve ter pressa, fazer algo sem segurança.