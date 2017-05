Todos criticam meu estilo de liderar. O que fazer?

Dúvida de leitor: Ouvi dizer que meu ponto fraco é liderança. Estou abalado e me sentindo fraco perante meus subordinados. O que fazer?

É muito frequente os gerentes terem muitos problemas com o tema, já que 85% dos novos gerentes não recebem treinamento algum em liderança.

Entretanto, quando essas questões se tornam uma crítica abrangente, geram muita preocupação e insegurança para o indivíduo. Saiba o que fazer em uma crise de liderança:

Desenvolva a competência que lhe falta

Liderança é um conjunto de competências. Portanto, a primeira coisa a fazer é conhecer com mais detalhes a quais competências de liderança a crítica se refere. Você deve se concentrar em seis habilidades básicas: comunicação, delegação, follow-up, feedback, motivação e controle de agenda.

Essas áreas são as primárias porque, na essência da liderança, você deve ser capaz de dizer às pessoas o que é para elas fazerem. Por essa razão, a comunicação é a competência primordial.

Simultaneamente, você deve organizar as tarefas, distribuindo-as com as instruções necessárias aos seus subordinados. Portanto, ser capaz de delegar. Se algo foi delegado, você deve acompanhar, e, por isso, saber fazer o follow-up é fundamental.

Quando algo passado a alguém não sai do jeito esperado você precisa, como líder, corrigir – ou seja, dar o feedback para a pessoa. E tudo isso tem de ser realizado em um clima de motivação e dentro de um planejamento, isto é, de uma agenda preestabelecida.

O que você deve fazer é, levando em conta essas possíveis áreas de desenvolvimento, determinar com a pessoa que lhe fez a crítica qual é a competência, ou o conjunto de competências, que você deve aprimorar.

Busque ajuda externa

Esse aprimoramento vai depender do orçamento e do tempo disponível. A maneira mais barata e rápida de todas é você consultar um amigo que seja um exímio líder de pessoas e pedir para ele orientação.

Embora nem sempre a pessoa tenha método para transferir seu conhecimento, ter alguém que você admira para consultar, e de graça, é o meio mais rápido de conseguir um apoio inicial para essa crítica que você recebeu.

Se tiver mais tempo disponível, leia livros sobre liderança, especialmente os que tratam dessas competências básicas. Desse modo, você poderá avaliar onde está o problema e procurar desenvolver-se.

Com um pouco mais de recursos, a recomendação é você assistir a um curso, participar de um workshop, ou assistir a uma palestra sobre o tema que possa lhe dar uma luz a respeito de onde está o problema que precisa ser endereçado.

Se você tiver verba suficiente, o ideal é que possa contratar um coach, que é um especialista no desenvolvimento de competências de liderança. Um mentor também poderá ser de grande ajuda, pois vai compartilhar sua experiência e orientá-lo a respeito.

Tenha atenção a alguns pontos antes de se deprimir

Lembre-se de que lidar com críticas faz parte do dia a dia de todo gestor. Entretanto, um gerente deve se considerar um atleta de alta performance.

Por exemplo, quando você vê um tenista em quadra, ele está sozinho. Entretanto, na sua retaguarda, ele conta com um coach, médicos, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, personal trainer e o apoio da família, entre outros suportes.

Portanto, não tente desenvolver-se como líder sozinho, pois você levará muito mais tempo e não há garantia de que aguentará a pressão, aprenderá as melhores práticas e o conhecimento mais recente e aplicável ao seu contexto.

Além disso, antes de deixar-se abater por uma crítica, é importante refletir se quem a fez é qualificado para essa avaliação. Na maioria das vezes, não é.

Procure por ajuda dentro de suas possibilidades de tempo e financeira, e paulatinamente desenvolva as competências de liderança e as aplique em seu contexto. Essa é a melhor maneira de refazer a autoconfiança e assegurar que seu desenvolvimento em gestão esteja na direção correta e em acordo com o que você precisa.

Vamos em frente!

Sílvio Celestino é sócio-fundador da Alliance Coaching.

