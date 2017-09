Startup promete combater o câncer de pele com adesivos coloridos

São Paulo – Ajudar a combater o câncer de pele avisando as pessoas que já é hora de passar o protetor solar novamente. Essa é a proposta da startup canadense Suncayr.

Fundada com quatro amigos durante a faculdade de engenharia de nanotecnologia, a empresa nasceu com um projeto de faculdade e foi ganhando corpo.

“O câncer afetou todas as nossas famílias de alguma forma. Embora o câncer de pele não prevalecesse, ele é uma das poucas formas de câncer que se pode prevenir”, afirmou Derek Jouppi, um dos fundadores do negócio, em entrevista à Forbes.

Foi a partir daí que surgiu a ideia de criar um adesivo para avisar quando o protetor solar já “venceu” e é hora de passá-lo novamente, evitando os raios UV nocivos à pele.

Porém, até chegar ao modelo atual, a empresa precisou se reinventar. Isso porque a ideia inicial do negócio era lançar no mercado uma caneta cuja tinta mudasse de cor quando em contato com os raios cancerígenos. No entanto, uma pesquisa com pais de crianças pequenas mostrou que, apesar de gostarem da ideia, a caneta não lhes parecia muito segura.

Isso fez com que a startup revisse o produto e optasse pelos adesivos. Para Jouppi, esse foi um ponto importantíssimo do negócio, especialmente porque os empreendedores estavam abertos a receber feedbacks negativos.

Agora, a Suncayr já ganhou corpo, recebeu 700 mil dólares em investimento e tem três escritórios no Canadá e na Austrália, segundo a Forbes. Resta saber quando a novidade chegará ao Brasil.