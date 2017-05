Sodiê começa a fazer salgados e lança novo modelo de franquia

São Paulo – A conhecida rede de franquias Sodiê, famosa por seus bolos, entrará em um novo ramo: o de salgadinhos.

A rede anunciou a construção de uma nova fábrica, em Boituva (São Paulo), apenas para fabricação própria de alimentos como coxinhas, empadas, esfihas, kibes, quiches e pastéis assados.

Com isso, a Sodiê também irá lançar no meio deste ano uma nova unidade de negócios, chamada Sodiê Salgados, com um investimento inicial de franquia menor do que o pedido no formato de doceria.

“Os clientes sempre pediram salgados. Às vezes chegava um cliente na Sodiê Doces com acompanhante e ele só queria comer algo salgado. Tentamos trabalhar com fornecedores parceiros, mas acabou não dando muito certo por questões logísticas e de padronização para toda a rede”, diz Diego Rabaneda, filho da fundadora Cleusa Maria da Silva e responsável pela Sodiê Salgados.

“Na nossa fábrica, a gente realmente vai estar em cima para conferir a qualidade do produto e fazer a distribuição. A gente quer ter não só o melhor bolo, mas o melhor salgado.”

Histórico de produção e nova fábrica

Durante seis meses, os salgadinhos foram produzidos em uma cozinha experimentar, na própria sede da Sodiê Doces, e testados em 40 unidades franqueadas da Sodiê Doces, nos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

A nova fábrica de 1.300 m² foi inaugurada este mês, após um investimento de quatro milhões de reais em caminhões refrigerados, construção de planta, equipamentos e treinamento de funcionários. Veja algumas fotos do local:

Fornada na fábrica da Sodiê Salgados

Fachada da fábrica da Sodiê Salgados

Diego Rabaneda e Cleusa Maria da Silva, da Sodiê Doces e Sodiê Salgados

Funcionários da Sodiê Salgados – ao todo, são 35 deles. No centro, a fundadora Cleusa Maria da Silva e o filho Diego Rabaneda

Pré-estoque de matéria-prima da Sodiê Salgados, como farinha e leite

Outra máquina, maior, para produzir a massa dos salgados

Máquina para produzir a massa dos salgados

Visão geral da nova fábrica da Sodiê Salgados

Máquina para produzir coxinhas e outros salgados que serão pré-fritos na fábrica da Sodiê Salgados

Máquina para produzir coxinhas e outros salgados que serão pré-fritos na fábrica da Sodiê Salgados

Máquina para laminar a massa já estendida dos salgados

Máquina para estender a massa dos salgados

Fornada na fábrica da Sodiê Salgados

A unidade produz entre 35 e 50 mil salgadinhos por dia, sendo que 30 tipos de salgadinhos (incluindo variações de recheio) estão prontos para comercialização. Eles serão vendidos na versão tradicional, para consumo nas lojas, a na versão mini congelada, para serem levados para casa e para festas.

A ideia é que essa produção seja ultracongelada, transportada e atenda a demanda das atuais 286 franquias da Sodiê Doces, distribuídas em 13 estados. Até junho, todas já devem trabalhar com os novos alimentos.

A estimativa é de pedidos mensais por loja é de 1000 salgados grandes e 30 quilos (a gramatura varia por tipo de salgado). Nos seis meses de teste, cada unidade aumentou o faturamento entre 10 a 15% com a adoção dos novos produtos.

Com essa produção, diz Diego, a fábrica já consegue ser financeiramente autossuficiente. Mesmo assim, segundo Rabaneda, a fábrica ocupa hoje apenas metade do terreno disponível. É possível suportar um novo aumento da demanda se necessário, com a entrada dos pedidos da Sodiê Salgados.

Como será a franquia Sodiê Salgados

A primeira unidade da nova rede de franquias deve ser aberta também em junho ou julho.

Diferente das unidades tradicionais da Sodiê Doces, em que os bolos são feitos na hora, os salgados já serão entregues ultracongelados e pré-fritos para as unidades, que ficam responsáveis apenas por assá-los.

Rabaneda defende que os salgados podem ser ultracongelados sem perder frescor e qualidade – diferente dos bolos, que contém ingredientes que desandam facilmente, como mousses. O novo formato de franquia também venderá itens complementares, como sucos naturais.

A expectativa é começar expandindo pelo estado de São Paulo. Cada unidade deve ter por volta de 100 m², e o investimento inicial deve ser menor do que o visto na Sodiê Doces (por volta de 400 mil reais).

No começo, as unidades serão oferecidas para quem já é franqueado da Sodiê Doces. O perfil de empreendedor buscado, segundo Rabaneda, está longe daquele que só pensa no negócio como um investimento, terceirizando a administração.

“A gente irá adotar o mesmo procedimento da Sodiê Doces. Queremos pessoas que realmente irão trabalhar na operação. Não é preciso ter experiência no ramo de alimentação, porque o modelo da Sodiê Salgados é ainda mais simples do que o da Sodiê Doces: os salgados vêm prontos, o que torna o processo de cozinha mais prático.”

Sodiê Salgados (valores ainda em estimativa)

Investimento inicial: 250 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses