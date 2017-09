Seu negócio deveria estar no Snapchat? Descubra!

Com uma média de 400 milhões de snaps por dia, a rede social Snapchat ainda é uma grande plataforma para se comunicar com clientes e atrair mais pessoas para a sua marca. Mas, será que o seu negócio deveria estar nesse canal?

A primeira análise importante para responder a essa questão é verificar em quais redes sociais está o seu público. É fundamental que você se conecte com as pessoas onde elas estão. Por isso, invista em uma pesquisa rápida, pela internet mesmo (você pode usar a versão gratuita do SurveyMonkey) ou até ao vivo, quando estiver com os clientes na loja ou por telefone. É valioso descobrir que redes sociais eles usam, se há algum horário de preferência e quais os temas de interesse (viagens, decoração, moda, pets, tecnologia, gastronomia etc.).

Com esse cenário, você poderá preparar o seu planejamento de temas, datas e horários. Lembrando sempre que é melhor compartilhar na seguinte proporção: 80% de conteúdos de interesse do cliente para 20% de posts promocionais, nos quais vai divulgar produtos, serviços e a sua marca.

Mesmo que o Snapchat não apareça nessa pesquisa, ainda assim, vale a pena testar a plataforma por cerca de três meses, para avaliar se é positiva para trazer mais reputação e audiência para a sua marca. Pode ser que você descubra que há novos potenciais clientes nesse canal. Assim, poderá trazer mais pessoas para o seu negócio.

A mesma dica vale para outras redes sociais que você ainda não use. O importante é ter um planejamento claro das postagens, usar as redes e acompanhar os resultados.

Hoje, há muitos recursos que passaram a concorrer com o Snapchat, como a função Stories, do Instagram, por exemplo, que tem números crescentes todos os dias. Por isso, avalie sempre os resultados e invista nas novidades também. Se elas derem resultado, mantenha na sua estratégia. Se os números não forem positivos, permaneça nas já consolidadas.

Mônica Lobenschuss é palestrante e fundadora da rede de franquias de mídias sociais Social Lounge.

Envie suas dúvidas sobre negócios digitais para pme-exame@abril.com.br.