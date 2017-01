Será que ainda vale a pena usar o SMS para fazer marketing?

Como fazer boas ações de marketing usando o SMS? Ainda vale a pena usar essa ferramenta?

Atualmente, há muitas opções digitais mais interessantes que o SMS para utilizar no marketing do seu negócio.

No passado, o SMS teve um momento importante, pois permitia às empresas falarem diretamente com o seu público, por meio do celular. Hoje, o WhatsApp e as redes sociais também estão no telefone móvel e são mais acessados pelas pessoas.

Por isso, na hora de definir como fará a divulgação da sua marca, é melhor investir nesses novos canais para as suas campanhas.

Se os seus clientes autorizarem o envio de mensagens para o celular, aposte no WhatsApp para compartilhar novidades, fotos, vídeos e dicas – mas sempre com conteúdos que sejam do interesse de quem recebe e numa periodicidade que não seja exagerada.

Com os contatos dos seus clientes, você também pode fazer ações no Facebook e no Instagram, por exemplo, além de criar campanhas de e-mails.

O primeiro passo para tudo isso é construir um banco de dados dos clientes com nome completo, número do celular e e-mail. É ideal também ter a data de aniversário, para parabenizar as pessoas.

E não não se esquecer de pedir para autorizarem o recebimento de conteúdos da sua marca no celular e nas redes sociais. O envio de campanhas sem autorização pode ser muito negativo para a sua empresa, além de não ser permitido.

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.

Envie suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.