Rede de franquias cria rodízio de pastéis com sabores inusitados

São Paulo – Você é viciado em pastel e sempre fica indeciso na hora de escolher qual sabor desse ícone gastronômico você irá comer?

A rede de franquias 10 Pastéis pensou nesse tipo de cliente na hora de desenhar uma nova estratégia de vendas para movimentar o período noturno: um rodízio de pastéis.

“A ideia surgiu de uma necessidade nossa de nos aproximarmos dos clientes e formarmos um relacionamento. Em uma vida tão corrida, queremos oferecer uma boa experiência de consumo, da comida à comunicação”, afirma o gerente de expansão da 10 Pastéis, Lucas Figueiredo.

O rodízio começou em uma unidade no bairro de Batel, em Curitiba. Este mês, chegou a uma loja de rua da 10 Pastéis no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Com o sucesso da iniciativa, a 10 Pastéis incluiu a estratégia no planejamento de franquia. A projeção é implementar o rodízio em ao menos 10 unidades até o primeiro semestre de 2018, com foco na região Sudeste.

“Vimos um grande potencial, e isso fez com que buscássemos novos franqueados para implementar o modelo”, diz Figueiredo. “No fim, o rodízio acabou melhorando o relacionamento não só com os clientes, mas também com os franqueados.”

Como funciona?

O rodízio de pastéis funciona no período noturno (18h às 22h), de quinta a sábado. Por 34,90 reais, o cliente pode comer quantos mini-pastéis quiser, com 22 opções de sabores. Crianças pagam metade do valor.

Alguns sabores inusitados são, para os salgados, camarão, estrogonofe, hot dog, nachos (a massa de pastel leva pimenta) e vegano. Nos doces, é possível pedir massa de chocolate e desfrutar sabores como banana, chocolate com morango, chocolate com nozes e coco com doce de leite. Os clientes costumam comer 30 mini-pastéis por pessoa no esquema de rodízio.

Em São Paulo, o rodízio começou na primeira quinzena deste mês. “Na primeira semana, mais de 60 pessoas participaram. Nosso pico foi no sábado da semana passada, com 85 participantes do rodízio em uma única noite”, diz Figueiredo.

Com o rodízio, cada unidade franqueada deve ter um incremento de três a quatro mil reais por noite em seu faturamento, de acordo com o gerente de expansão.

Além de impulsionar as vendas, o rodízio serve para testar a aceitação dos clientes quanto a novos produtos. “Futuramente, podemos incluir esses novos sabores de pastéis no cardápio fixo das unidades.”

Planos de expansão

A 10 Pastéis começou em 1961, como um negócio familiar em Maringá. O negócio tornou-se franquia em 1996, colocando sua sede em Curitiba. Hoje, a rede possui 35 lojas, contando com contratos ainda em finalização.

O rodízio ocorre apenas nas lojas de rua da 10 Pastéis – há outros formatos de franquia, como quiosques e trailers. Isso porque as pessoas ficam mais tempo na loja para aproveitar o rodízio, o que pede uma estrutura mais aconchegante.

A projeção é chegar a 50 lojas até o fim do ano – sendo que um quinto delas deverá adotar o rodízio até o meio de 2018. Com isso, a 10 Pastéis quer fechar o ano faturando 40 milhões de reais.

Loja de rua

Investimento inicial: 280 a 350 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses