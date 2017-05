Quero franquear meu negócio. Por onde começo?

Dúvida de leitor: sou empreendedor e gostaria de obter informações sobre como criar uma empresa com o intuito de franquear. Estou no final da montagem da minha lanchonete, e quero ser um franqueador. Por onde começo?

Comece pelo final da montagem de sua lanchonete e não pare! Isso mesmo: abra sua lanchonete, contrate o pessoal e trabalhe muito. Erre bastante e aprenda com seus erros, aplicando correções que possibilitem colocar o negócio no rumo certo.

Aprenda muito sobre o seu próprio negócio, como atender, suprir, elaborar, pagar, receber, entregar, gerenciar e transforme sua aprendizagem num formato operacional.

Passe pelo menos por um ano, completando o ciclo completo do negócio, e entenda aquelas datas que influenciam o seu negócio – como, por exemplo, o final de cada mês. Em especial, aquela hora de pagar impostos, fornecedores, aluguel, folha de pessoal, encargos, e entenda o que é “faltar mês” ou sobrar dinheiro.

Conheça com profundidade a complexidade de seu cardápio e seu preparo, marque tempos e procedimentos e avalie seu atendimento.

Sistemas operacionais acima de pessoas!

Não pare ou mesmo interrompa esse processo, especialmente enquanto as pessoas estiverem acima de seu sistema operacional.

E, somente quando perceber que seus sistemas operacionais estão acima das pessoas, de tal forma que ninguém pode dar “um jeitinho” e que realmente seu negócio tem um formato operacional, desenvolva manuais que servirão como apostilas para treinar qualquer um na operação.

E agora, estou pronto para ser um franqueador?

Sinto muito, ainda não! Vou lhe pedir para utilizar tudo o que aprendeu na montagem e operação de pelo menos um ciclo de vida da sua primeira lanchonete e monte outra, igualzinha.

E, se der, monte mais uma, a terceira, para aprender sobre localização e velocidade de obra e instalações.

Muito importante: toda e qualquer mudança feita na segunda deve ser aplicada imediatamente na primeira lanchonete. O mesmo vale para a terceira: mudou? Aplique na hora a mudança na primeira e na segunda de tal forma que as três funcionem iguais.

Cansou? Quando der uma folga, vá ao cinema!

Recomendo que assista ao filme Fome de Poder (The Founder) e entenda o que é formatar um negócio para então expandir com franquias.

Em especial, fique atento para a cena em que os irmãos ‎Dick e Maurice McDonald estão numa quadra de tênis com a loja desenhada em giz, anotando tempos e procedimentos simulados de atendimento de sua lanchonete McDonald’s. Nos bons tempos, eles e Ray Kroc buscavam obsessivamente atender qualquer pedido em um minuto. E conseguiram reproduzir este posicionamento (rapidez) em milhares de lugares ao redor do mundo.

Dick, Maurice e Ray devem estar muito bravos com suas quase 40.000 lanchonetes de hoje, com duas filas e longos minutos de espera.

E agora? O negócio está formatado!

Agora sim, seu negócio está formatado e os sistemas operacionais estão acima de pessoas. Fuja do “jeitinho brasileiro”, que nada mais é do que fazer a mesma coisa várias vezes e muito mal feito.

Vou lhe dar um exemplo de “jeitinho brasileiro” aplicado às franquias: “nossos modelos” loja, quiosque, carrinho, truck, bike! Modelo é um só: não invente que é para atender outros mercados. Atenda apenas o seu mercado e seja o melhor em tudo, não dê um jeitinho para atender “outros mercados”.

Não amplie seu cardápio mas melhore o que você já tem! Melhorar é apenas servir melhor surpreendendo o cliente. Não me fale que você tem o melhor hambúrguer do mundo se o seu serviço é ruim.

Enfim, agora você estará pronto para vender experiência e conhecimento (know how), permitindo que o sucesso da sua lanchonete possa ser reproduzida por uma expansão sólida com franquias.

Sei que você nunca repetirá a besteira que escuto com regularidade: “formatei a franquia” …. Nada disso: formatei o meu negócio.

Marcus Rizzo é sócio-fundador da consultoria Rizzo Franchise.

Envie suas dúvidas sobre franquias para pme-exame@abril.com.br.