Quero criar uma startup. Por onde começar?

Dúvida do leitor: Quero começar uma startup, mas não sei por onde começar. Qual o primeiro passo – o que ou quem procurar e como?

Ao longo deste último ano, nos artigos que escrevi para esta coluna, a sua pergunta, caro leitor, foi examinada sob diversos ângulos. Sugiro ler os artigos que estão ao final do texto.

Como todo dia é um novo dia e o tempo nos modifica, vou acrescentar algumas reflexões.

Primeiro leia sobre empreendedorismo e Planos de Negócio.

Depois invista muito em autoconhecimento. Pergunte-se quais são os seus valores, as suas motivações, quais as suas virtudes e os seus defeitos sob a ótica de iniciar um negócio, quais são os seus pontos fortes e quais são as suas limitações. Neste quesito o maior problema é ser honesto consigo mesmo.

Depois escreva a sua ideia num papel. Teste com amigos, parentes e potenciais consumidores se a sua ideia tem aceitação. Pesquise um pouco o mercado para saber se de fato a sua ideia terá a aceitação que você imagina.

Se depois disso vocêainda não desistiu, então a seguir prepare o seu Plano de Negócio. Crie um Modelo de Negócio e use a metodologia do Lean Startup para começar.

Perseverança, ser capaz de assumir riscos calculados, ouvir muito seus clientes e conselheiros e ser capaz de mudar de rumo se os fatos demonstram ser necessário são características e atitudes de quase todos os empreendedores de sucesso.

Mãos à obra então. Boa sorte!! Até a próxima.

Cristian Welsh Miguens é professor do curso de negócios da Universidade Anhembi Morumbi.

