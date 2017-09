Queridinha da internet, Tastemade abre café na Vila Madalena

São Paulo – Você provavelmente já viu passar pela timeline do Facebook um vídeo de alguma receita apetitosa feito pela Tastemade. Especializada em vídeos de comida e turismo, a plataforma tem 15 milhões de seguidores em sua página brasileira na rede social e é queridíssima pelo público daqui.

Não à toa, o Brasil foi escolhido pela empresa para receber seu primeiro estúdio fora dos Estados Unidos e também o primeiro café com a marca Tastemade. O espaço foi aberto este ano na Vila Madalena em São Paulo e tem surpreendido muitos fãs da página.

“Olha isso, eles são reais, existem de verdade”, escreveu uma seguidora. É justamente esse tipo de reação que a marca americana espera com o café.

“É exatamente o que a gente quer: conectar on-line com off-line. Queremos que as pessoas entendam que não é do nada que aparece aquele vídeo na página. Tem muito trabalho por trás, e fazemos receitas de verdade”, afirma a chef Mariana Moura, responsável pela operação da cafeteria e também tastemaker, como são chamados os apresentadores da plataforma.

No café, que fica em frente ao estúdio da Tastemade no Brasil, são servidas algumas das receitas de maior sucesso na internet, e algumas que ainda não receberam vídeo. “O prato que mais sai é uma torrada de abacate, bacon e ovo poché. Essa é uma receita que colocamos no cardápio e depois fizemos o vídeo”, conta a chef.

Se optar por um bolo toalha felpuda (bolo de coco molhadinho), o cliente vai ficar sabendo que aquela receita, uma das campeãs de audiência na internet, teve 23,6 milhões de views no Facebook e no Instagram, informação que aparece na plaquinha de identificação de cada item do cardápio.

O café é o primeiro do mundo que leva a marca Tastemade. Moura explica que o estúdio nos Estados Unidos também possui um café, mas lá o espaço recebeu outro nome e não tem a proposta de oferecer as receitas postadas em vídeo.

“Quando aparecemos com a ideia de fazer o café Tastemade, eles adoraram, ficaram super felizes e querem fazer o projeto em outros países”, conta Moura. Hoje, a Tastemade tem seis estúdios pelo mundo – além de Estados Unidos e Brasil, estão presentes na Inglaterra, França, Japão e Argentina.

Antes de assumir a operação do café, a chef tinha uma produtora em Porto Alegre que produzia vídeos de comida para a Tastemade. Com a vinda da empresa para o Brasil, Moura se mudou para São Paulo para atuar no negócio.

A empresa não informa quanto investiu para abrir o estúdio e o café brasileiro, mas a chef garante que a ideia do café não é apenas funcionar como vitrine para a marca. “A ideia é dar lucro e posso dizer que o café já se paga”, afirma.

Fundada em Los Angeles em 2012 por Larry Fitzgibbon, Joe Perez e Steven Kydd , a Tastemade é investida por nomes de peso como Redpoint Ventures, Raine Ventures, Scripps Networks Interactive, Comcast Ventures, Liberty Media e Goldman Sachs. Considerando a audiência global da plataforma, a Tastemade soma 2 bilhões de visualizações todos os meses.

Ficou com vontade de conhecer? O Café Tastemade fica na rua Harmonia, número 661 e abre de segunda a sexta das 8h às 20h, e aos sábados das 10h às 16h.