Quem são os vencedores do “Oscar das startups” deste ano

São Paulo – O Prêmio Gala Latam Founders anunciou nesta semana os vencedores de sua quarta edição, de empreendedores e startups a aceleradoras e fundos de investimento.

A premiação, conhecida como o “Oscar das startups”, reconhece as organizações mais relevantes do ano no mundo da inovação no Brasil e na América Latina como um todo.

A premiação é organizada pela Latam Founders Network, uma rede exclusiva de mais de 700 associados – CEOs, parceiros e interessados em investimentos em tecnologia na América Latina.

Neste ano, o Gala Latam Founders contou com a presença de 180 empreendedores e investidores, além de uma palestra do guru do marketing digital Neil Patel. A escolha dos ganhadores se deu por indicação dos associados da Latam Founders e, pela primeira vez, também em votação aberta.

Entre os ganhadores, estão startups bem conhecidas, como Netflix e Nubank, e agentes reconhecidos do ecossistema de empreendedorismo, como Google Campus e Kaszek Ventures. A empreendedora do ano é Luciana Caletti, CEO da LoveMondays – e marca a primeira vez em que uma mulher ganha tal premiação.

Confira, a seguir, os vencedores do “Oscar das startups” de 2017:

Melhor Inverstidor: Kaszek Ventures

Melhor Empresa B2B: Canal da Peça

Melhor Empresa B2C: Nubank

Melhor Empresa Internacional: Netflix

Melhor aceleradora: Google Campus

Empresa Mais Inovadora: QuintoAndar

Empresa Mais Impactante: Dr. Consulta

Empreendedora do ano: Luciana Caletti, CEO da LoveMondays