Qual é a margem de lucro ideal para uma franquia?

Posso afirmar com a certeza de quem vai errar: no mínimo 12%, chegando até 15% de lucro!

Como assim, errar? Qualquer que seja o percentual de lucro, considerá-lo ideal é no mínimo presunçoso. Ideal para quem? Jamais busque uma franquia, qualquer uma – mesmo aquela mais famosa, com prêmios, selos (?) ou as completamente desconhecidas -, pela margem de lucro resultante do negócio.

Esqueça completamente números e resultados passados por outros (e também aqui me incluo) e caia fora daquilo que outros acham sobre o seu negócio!

Parabéns, você acaba de adquirir aquela franquia de festas para crianças, que possui uma enorme margem de lucro prometida por aquele franqueador que nunca promoveu uma festinha para crianças, pois, como você, ele também odeia festas infantis.

Será que você vai conseguir as margens prometidas ou informadas? Com esse histórico, seu e do franqueador, não vai mesmo!

Nos Estados Unidos, franqueador (ou corretores) que prometem ou mesmo sutilmente sugerem a lucratividade de sua franquia vão para a cadeia. É lei!

Em franquias, há uma variável fundamental, que estranhamente nunca é considerada na avaliação de investimento, de retorno, de rentabilidade: a identificação do franqueado com o negócio e sua dedicação e trabalho.

Saiba verdadeiramente qual a margem ideal de lucro que você deve procurar numa franquia: seu prazer e sua realização!

Sua identificação com o negócio => envolvimento e trabalho => resultados => alta lucratividade!

Entenda com clareza que margem de lucro é consequência, e não causa! Seu envolvimento e dedicação serão as verdadeiras causas que terão como consequência o lucro líquido.

Marcus Rizzo é sócio-fundador da consultoria Rizzo Franchise.

