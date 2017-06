Premiação seleciona os melhores clubes de assinatura do país

São Paulo – Você provavelmente já ouviu falar sobre ao menos um “clube de assinatura”: por meio desse tipo de serviço, o usuário paga uma quantia todo mês e recebe na porta de casa uma série de produtos que facilitam sua vida.

Esse modelo de negócio chegou ao Brasil em 2011, como uma reinvenção das assinaturas de revistas ou de planos mensais tradicionais, como os de academias de ginástica.

Depois de uma explosão de negócios que pretendiam seguir a moda, apenas os que souberam aplicar bem o modelo permaneceram. É justamente para premiar os casos de sucesso no ramo que surgiu o Prêmio Assinaturas Awards, que teve sua primeira entrega de troféus nesta semana.

O evento foi criado pela plataforma de pagamentos recorrentes Vindi para reconhecer as empresas de assinaturas e de SaaS (distribuição e comercialização de softwares) que têm contribuído para o crescimento desses dois mercados no Brasil.

Ao todo, 44 startups foram indicadas para cinco categorias: melhor clube de assinaturas de Produtos; melhor assinatura de Serviços; melhor SaaS; clube de assinaturas Revelação; e melhor assinatura por voto popular.

Os indicados ao prêmio foram selecionadas por um comitê de empreendedores e especialistas do mercado, que identificou os cases que se destacaram no ano de 2016, com exceção da categoria de voto popular.

Confira, a seguir, os melhores clubes de assinatura do país, segundo o Assinaturas Awards:

Categoria Vencedor Melhor clube de assinaturas de Produtos (B2C) Wine.com.br Melhor assinatura de Serviços (B2C) MeuSucesso.com Melhor SaaS (B2B) Samba Tech Melhor clube de assinaturas Revelação: Turista Literário Melhor assinatura por voto popular ChefsClub