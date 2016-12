Os 10 melhores vídeos do ano para quem quer empreender

São Paulo – Durante 2016, Exame.com publicou diversos vídeos com dicas para empreendedores ou para quem quer abrir o próprio negócio.

As gravações foram feitas com especialistas em diversas áreas do empreendedorismo, como marketing, vendas e gestão de pessoas.

Se você tem interesse no assunto, veja abaixo uma seleção das dez melhores dicas do ano.

Você também pode encontrar mais vídeos com dicas em nosso programa Dicas para Empreendedores.

1 – O que fazer com um funcionário que quer ser demitido?

Às vezes acontece de um funcionário chegar para o empreendedor e pedir um acordo para ser demitido. E então, o que fazer? Neste vídeo, a especialista em gestão de pessoas Célia Foja, diretora da People+Strategy, dá dicas de como agir nessa situação delicada.

2 – Por que meu cliente diz “só estou olhando, obrigado”?

É comum um cliente entrar na loja e ser evasivo após uma abordagem do vendedor. Como lidar com isso? Neste vídeo para empreendedores, o especialista Mário Rodrigues, diretor do IBVendas, fala sobre a melhor forma de chegar no cliente sem invadir o seu espaço.

3 – As ilusões mais comuns entre franqueados inexperientes

Antes de adquirir uma franquia, é preciso tomar cuidado com as garantias e promessas defendidas pela franqueadora – especialmente se você é inexperiente no franchising. Melitha Prado, advogada especializada em franchising, elenca neste vídeo para empreendedores alguns mitos bem comuns sobre franquias para que você esteja mais preparado ao empreender.

4 – Por que meus funcionários ficam desanimados com o trabalho?

Todo mundo conhece alguém que está desanimado com o seu trabalho. Caso isso aconteça dentro da sua própria empresa, é preciso que você assuma seu papel de líder e tome as melhores ações. Angelina Stockler, da consultoria ba}STOCKLER, mostra neste vídeo para empreendedores o que você pode fazer caso sua equipe não esteja motivada com o trabalho ou com a própria empresa.

5 – Quando é a hora de dar um aumento para meu funcionário?

Aumentar salários sempre é uma decisão difícil, já que pode gerar conflitos entre os membros da própria empresa. Por isso, é preciso avaliar muito bem antes de decidir quem receberá mais. João Roncati, diretor da People+Strategy, mostra neste vídeo para empreendedores alguns sinais que indicam uma boa hora para aumentar salários.

6 – Como saber se meu negócio terá sucesso?

Todo futuro empreendedor se faz a mesma pergunta: será que meu empreendimento será bem sucedido? Com alguma pesquisa, é possível chegar mais perto desta resposta. Neste vídeo para empreendedores, Marcelo Blay, criador da Minuto Seguros, conta sua experiência e dá algumas dicas para descobrir se seu empreendimento terá sucesso.

7 – Como as mídias sociais ajudam a construir sua marca

Você acha que basta investir em redes sociais para que seu negócio se torne conhecido no mundo digital? Pois está enganado. Neste vídeo para empreendedores, Daniela Khauaja, coordenadora da pós-graduação em marketing da ESPM, mostra como realmente fazer com que as redes construam sua marca na internet – muito além da viralidade.

8 – O que significa ser empreendedor?

Há muitos brasileiros que querem empreender, serem donos de seu próprio negócio – mas uma parte deles nem sabe o que realmente ser empreendedor significa. Marcelo Blay, criador da Minuto Seguros, mostra neste vídeo para empreendedores o que é que define ser um empreendedor.

9 – Quando não vale a pena investir em uma franquia?

As franquias costumam ser avaliadas como um investimento mais seguro do que um negócio próprio. Porém, nem sempre abrir uma empresa franqueada vale a pena. Melitha Prado, advogada especializada em franchising, explica neste vídeo para empreendedores quando a franquia pode não ser um bom negócio para você.

10 – Como fazer o cliente voltar para sua loja

Muitos vendedores dizem que o sustenta o negócio não é a compra, e sim a recompra: ou seja, o processo de fidelização do cliente. Porém, como conseguir isso? Neste vídeo para empreendedores, Carlos Cruz, diretor do IBVendas, mostra o que fazer para que seus consumidores não parem na primeira venda.