O que todo empreendedor iniciante deve saber sobre marketing

Muitas vezes, o que motiva um empreendedor é a possibilidade de ter o seu próprio negócio e expressar a sua arte, ou seja, desenvolver serviços e produtos diferenciados, alinhados com a sua experiência, e que sejam feitos ao seu estilo.

Mas somente isso não garante o sucesso da empresa. Desde os primeiros passos, é fundamental que o empreendedor cuide do marketing, para construir a sua imagem e divulgação. Afinal, quem não é visto não é lembrado, inclusive na hora da compra.

Basicamente, há quatro pilares que precisam ser trabalhados, popularmente chamados de “4 Ps do Marketing”: Produto, Preço, Praça e Promoção.

Confira, a seguir, as principais dicas que separamos para ativar o marketing, facilmente, todos os dias:

Produto

Pense na melhor formatação que você dará nas vendas dos seus produtos ou serviços. Por exemplo: o que entregará? Quais os diferenciais? Como será a apresentação? Quais os principais benefícios? Em que pontos o seu produto é melhor do que os da concorrência?

Preço

Seja claro na sua oferta em termos de preço, condições de pagamento, garantias etc. E certifique-se de que o preço esteja bem elaborado para remunerar a empresa, com lucro e margens para garantir o constante investimento em melhorias e crescimento.

É importante também conhecer os preços praticados pelo mercado, para se manter competitivo na sua oferta e ser atrativo para os clientes.

Praça

Onde você vende e como distribui os seus serviços e produtos? Esse “P” é muito importante para fazer o empreendedor refletir sobre a sua estratégia de vendas e ter visibilidade junto ao público de interesse.

Além de estudar o mercado, é fundamental você conhecer o seu perfil de cliente, para saber onde ele está e focar as suas ações. Nesse item, vale desde a participação em feiras e eventos até a elaboração de uma vitrine mais elaborada e o uso de peças promocionais, para ativar o seu ponto de venda.

Promoção

É a maneira como você oferta o seu produto ou serviço. Hoje, quais os melhores meios de divulgação para a sua marca? Para todos os empreendedores, inclusive para os iniciantes, é fundamental investir em um site para a sua empresa, nas redes sociais e em campanhas de e-mail, por exemplo. Assim, a sua marca é vista pelas pessoas certas.

Para começar já a trabalhar o marketing do seu projeto, faça uma pesquisa rápida para conhecer melhor o perfil do seu consumidor (sexo, idade, onde mora, hábitos de compra, redes sociais preferidas, o que busca com o produto etc.), ver como está o mercado e conhecer a concorrência.

Com esses dados em mãos, vale a pena dedicar algumas horas para pensar em um planejamento básico de marketing. Comece formatando o seu produto e a maneira como vai oferecê-lo. E, depois, defina a estratégia de distribuição e divulgação.

Se der um passo a cada dia, logo terá resultados surpreendentes, além de uma marca mais forte, com mais vendas.

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.

Envie suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.