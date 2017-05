O que são os royalties de uma franquia?

Como proprietário de um negócio, você terá vários custos. E, se este negócio não é uma franquia, não há como definir exatamente quais serão os custos que o negócio exigirá.

Mas, se você optou por uma franquia, esses custos serão bem mais fáceis de identificar e, melhor ainda, serem detalhados e conhecidos antes de realizar o investimento.

Todos estes números serão encontrados na COF, a Circular de Oferta de Franquias, documento que obrigatoriamente o franqueador deve entregar ao candidato a franquia até dez dias antes de assinar qualquer documento ou pagar qualquer quantia pelo negócio. É lei!

Mas vamos ver o que são os royalties e, mais, como são calculados:

Por que algumas franquias cobram royalties e outras taxas?

Quando você compra uma franquia, está entrando num relacionamento financeiro com um outro negócio, que é claramente definido no contrato de franquia que ambos assinam.

Isso significa que você concorda em seguir os procedimentos estabelecidos pelo franqueador e também concorda com o pagamento de taxas específicas da franquia em troca do direito de usar sua marca, e todo o conhecimento operacional do negócio que foi desenvolvido pelo franqueador.

Pense como se tivesse entrado de sócio em um clube muito exclusivo – onde você paga um montante inicial para se tornar um membro, além das taxas periódicas para manter-se como associado.

Numa franquia, o franqueador usa essas taxas para diferentes propósitos:

Taxa Inicial e Única de franquia

Essa taxa inicial cobre as despesas que o franqueador tem com seu treinamento, seleção do local onde será instalado o negócio, negociações de aluguel e construção, arquitetura e instalações, recrutamento e treinamento de seus funcionários e outros custos associados, até a implantação e inauguração da sua franquia.

Taxas Periódicas de Royalties

Os royalties são normalmente usados ​​pelo franqueador para custear as despesas da empresa franqueadora, como atualizações de manuais (o conhecimento do negócio), suporte de campo, custos administrativos, salários do pessoal, recrutamento de novos franqueados, pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços.

É claro que, para bons franqueadores, essa é a única receita – sua única fonte de lucros gerados pelo negócio.

Como a taxa de royalty é calculada?

O método exato usado para calcular royalties e sua periodicidade pode variar muito entre os franqueadores, por isso é aconselhável dar uma olhada cuidadosa na COF. Geralmente, existem quatro métodos de cálculo e cobrança:

Valor fixo

Royalties com valores fixos pagos ao franqueador por semana ou mensal, independentemente das vendas da franquia ou mesmo do resultado do franqueado. Normalmente, esse valor fixo é cobrado por franqueadores que possuem pouco controle sobre o negócio e quase nenhuma presença no campo, ao seu lado.

Percentual sobre compras

Uma considerável parte das franquias brasileiras cobra royalties sobre as compras e, na maioria das vezes, o franqueador é o principal fornecedor. Além de definir o valor dos produtos, também ganham sobre o valor comprado. Muitas vezes, o franqueado é obrigado a cumprir cotas de compras.

Considero esse um sistema que atrasa o desenvolvimento das redes, pela falta de transparência e por colocar o franqueador ao lado do estoque do franqueado, e nunca ao lado do caixa, gerando muitos conflitos na relação.

Não cobramos royalties!

Acredite, existem franquias que utilizam este argumento que é muito, mas muito mentiroso. É claro (ou não) que os royalties estarão embutidos em produtos e serviços que você terá que obrigatoriamente comprar.

Nesses casos, nos quais a falta de transparência é total, você deve tomar muito cuidado, pois tomará conhecimento bem depois de o negócio ter sido instalado. Mas, como é uma franquia, você sempre terá a oportunidade de antes de investir conversar com franqueados que já estão no negócio.

Percentual sobre a sua receita

Percentual, geralmente mensal, cobrado sobre as receitas do negócio. Considero esse o mais justo, pois o franqueador ganha sobre o que você ganhou. Isso obriga o franqueador estar ao seu lado para ajudá-lo a vender e ganhar mais – até porque, quanto mais você ganha, mais ele ganhará.

Esse sistema, na maioria das vezes, obriga o franqueador a buscar fortes negociações com fornecedores, repassando todas as vantagens obtidas para a rede franqueada, reduzindo substancialmente os custos operacionais do negócio.

Tem ainda um quinto – o “escondido”

Infelizmente, somos o país da “comissão” escondida, onde advogados ganham “sucumbência”, arquitetos ganham a “reserva técnica”, agências de propaganda ganham “bonificação por veiculação” e “bonificação de produção”, médicos ganham “comissão sobre medicamentos e exames” e muitos franqueadores ganham escondido o “rebate”, um percentual sobre compras pago pelos fornecedores.

Como é uma franquia, você sempre poderá conhecer antes

Quaisquer que sejam as taxas, independente do valor e de sua quantidade, busque sempre a informação na COF e, antes de investir, converse com franqueados que já estão no negócio.

Eles vão lhe contar tudo, permitindo que você faça sua avaliação e escolha a franquia com as taxas que lhe pareçam justas em relação ao que receberá de conhecimento e suporte.

Marcus Rizzo é sócio-fundador da consultoria Rizzo Franchise.

Envie suas dúvidas sobre franquias para pme-exame@abril.com.br.