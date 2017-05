Kaszek capta R$ 650 milhões para investir em startups latinas

O fundo de investimentos argentino Kaszek Ventures acaba de fechar a captação de seu terceiro fundo, de 200 milhões de dólares, 650 milhões de reais. Este é o maior valor já levantado por uma empresa de capital de risco na América Latina até agora.

Com o dinheiro, o fundo vai continuar investindo em empresas de tecnologia de alto impacto, em estágio inicial, baseadas na América Latina.

Cerca de 70% dos aportes já feitos são em startups no Brasil, mas também já investiu na Argentina, México, Chile, Colômbia e Uruguai.

Este é o terceiro fundo da Kaszek Ventures. A empresa levantou seu primeiro fundo, de 95 milhões de dólares em 2011 e o segundo, de 135 milhões de dólares, em 2014.

Até hoje investiu em 43 empresas, que já levantaram, ao todo, 1,4 bilhão de dólares com investidores.

“O foco principal será investir em negócios onde a presença e o conhecimento local são vantagens competitivas críticas”, afirmou Nicolás Berman, sócio da Kaszek Ventures.

“A expectativa é que a maior parte do capital continue direcionado ao Brasil, que é o maior e mais desenvolvido ecossistema de tecnologia da região, mas antecipamos aumentar nossa atividade em outros mercados da região, particularmente Argentina, México e Colômbia, onde estamos observando uma forte evolução nas comunidades empreendedoras”, acrescentou.

Fundada em 2011 pelos argentinos Hernán Kazah e Nicolás Szekasy, fundador e ex-diretor financeiro do Mercado Livre, o Kaszek já apostou em companhias como o cartão de crédito Nubank, o aplicativo de controle financeiro GuiaBolso, as startups do setor imobiliário VivaReal e QuintoAndar, a startup de crédito Creditas e Netshoes, entre outras.