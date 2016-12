Franquias home office dão retorno mais rápido?

A resposta é: “não”! Mas é muito comum associarmos o volume de dinheiro investido com o retorno esperado e, como franquias home office (que podem ser operadas de casa) exigem um investimento menor, acreditamos que podem ter um retorno muito rápido.

E se eu lhe disser que mesmo uma franquia com baixo investimento pode não ter retorno? Ou seja, com tempo de retorno infinito. Para isso, basta o negócio não gerar as receitas esperadas, ou mesmo ter receitas muito pequenas, alongando o tempo de retorno.

Por outro lado, um negócio que exigiu alto volume de investimentos, mas que possui grande capacidade de geração de caixa (receitas), pode ter seu retorno bem antes do que outro negócio que exigiu menos recursos (dinheiro) como investimento inicial.

Em qualquer tipo de negócio, independente do seu tamanho, ou mesmo do local onde você estará operando, o retorno pode ser acelerado ou mesmo retardado em função das receitas que serão geradas pelo negócio. E é claro que, para o negócio ter receitas consideráveis, dependerá do mercado onde foi instalado e do trabalho realizado para conquistar as receitas.

Referimo-nos ao tempo como a resposta esperada para avaliarmos o retorno do investimento realizado em um negócio, mas a variável mais importante para garantir o retorno do seu empreendimento, seja qual for o tamanho, é a capacidade de gerar as receitas que vão definir, ao longo de um determinado tempo, o retorno esperado para o negócio.

E chamo a sua atenção para a mais importante variável que pode definir e melhorar o retorno da sua franquia, bem mais importante do que a capacidade de gerar receitas do negócio: o seu trabalho!

É isto mesmo: de nada adianta ter mercado, o negócio ser bom e com um alto retorno se tudo isto não for acrescido de uma enorme dedicação e envolvimento. Ou seja, o seu trabalho. Nenhum negócio tem retorno por si só; sempre vai precisar muito do seu trabalho.

Marcus Rizzo é sócio- fundador da consultoria Rizzo Franchise.

Envie suas dúvidas sobre franquias para pme-exame@abril.com.br.